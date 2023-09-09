Визы временной защиты украинским беженцам планируют продлить до 2025 года

Этот закон правительство Петра Фиалы [ODS] включило в повестку дня на следующей неделе в среду, 13 сентября.





Временная защита гарантирует беженцам из Украины свободный доступ к рынку труда, доступ к чешским школам и системе государственного медицинского страхования. По мнению Министерства внутренних дел Чешской Республики, которое представляет на рассмотрение правительства поправки к закону Lex Ukraine, ход военных действий на Украине пока не позволяет предположить, что украинские беженцы вернутся на родину в ближайшее время.





«Ожидается, что Совет ЕС примет соответствующее решение о продлении института временной защиты на один год в течение октября. Однако ждать этого момента для начала законодательного процесса не представляется возможным», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан [STAN] в сопроводительном письме министру по законодательству и председателю Законодательного совета правительства.











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