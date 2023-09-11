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Женщина в Чехии предлагала заняться сексом прохожим возле школы, бомж присматривал за ее ребенком

Новости 420on
12 сентября 2023
13:30
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Сотрудники хомутовской полиции подозревают 22-летнюю женщину в совершении преступления, связанного с занятием проституцией и ставящего под угрозу нравственное развитие детей.
На прошлой неделе женщину уличили в занятии проституцией на улице Каданьска в Хомутове рядом с начальной школой. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщила 12 сентября Мирослава Глоговска, пресс-секретарь хомутовской полиции.
 
Женщину могут наказать на то, что она оказывала свои услуги возле школы. «Само по себе это не было бы преступлением, но по закону осуществление подобной деятельности вблизи школы или другого подобного объекта считается преступлением», — сказала Глоговска.
 
Оперативники, предупрежденные о действиях женщины сотрудниками полиции, выяснили, что бездомный мужчина, находившийся под воздействием метамфетамина, сидел с ее двухлетним сыном, когда женщина отправилась оказывать услуги немецкому клиенту в горах у Хомутова.
 
«Женщина сама доверила его этому знакомому, чтобы уйти с клиентом. Когда она вернулась, сотрудники провели тест и установили, что она тоже находится под воздействием метамфетамина», — сказала пресс-секретарь. Делом занимается отдел социально-правовой защиты детей Хомутовского муниципалитета.
 



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Чехия полиция проституция дети

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