Женщина в Чехии предлагала заняться сексом прохожим возле школы, бомж присматривал за ее ребенком
12 сентября 2023
13:30
667
Сотрудники хомутовской полиции подозревают 22-летнюю женщину в совершении преступления, связанного с занятием проституцией и ставящего под угрозу нравственное развитие детей.
На прошлой неделе женщину уличили в занятии проституцией на улице Каданьска в Хомутове рядом с начальной школой. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщила 12 сентября Мирослава Глоговска, пресс-секретарь хомутовской полиции.
Женщину могут наказать на то, что она оказывала свои услуги возле школы. «Само по себе это не было бы преступлением, но по закону осуществление подобной деятельности вблизи школы или другого подобного объекта считается преступлением», — сказала Глоговска.
Оперативники, предупрежденные о действиях женщины сотрудниками полиции, выяснили, что бездомный мужчина, находившийся под воздействием метамфетамина, сидел с ее двухлетним сыном, когда женщина отправилась оказывать услуги немецкому клиенту в горах у Хомутова.
«Женщина сама доверила его этому знакомому, чтобы уйти с клиентом. Когда она вернулась, сотрудники провели тест и установили, что она тоже находится под воздействием метамфетамина», — сказала пресс-секретарь. Делом занимается отдел социально-правовой защиты детей Хомутовского муниципалитета.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1284
12 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
79793
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1284
12 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
79793
12 СЕНТЯБРЯ 2023
14:15
221
12 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
934
12 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
450
12 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
901
12 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
374
11 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1452
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.