Женщина в Чехии предлагала заняться сексом прохожим возле школы, бомж присматривал за ее ребенком

На прошлой неделе женщину уличили в занятии проституцией на улице Каданьска в Хомутове рядом с начальной школой. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщила 12 сентября Мирослава Глоговска, пресс-секретарь хомутовской полиции.

Женщину могут наказать на то, что она оказывала свои услуги возле школы. «Само по себе это не было бы преступлением, но по закону осуществление подобной деятельности вблизи школы или другого подобного объекта считается преступлением», — сказала Глоговска.

Оперативники, предупрежденные о действиях женщины сотрудниками полиции, выяснили, что бездомный мужчина, находившийся под воздействием метамфетамина, сидел с ее двухлетним сыном, когда женщина отправилась оказывать услуги немецкому клиенту в горах у Хомутова.

«Женщина сама доверила его этому знакомому, чтобы уйти с клиентом. Когда она вернулась, сотрудники провели тест и установили, что она тоже находится под воздействием метамфетамина», — сказала пресс-секретарь. Делом занимается отдел социально-правовой защиты детей Хомутовского муниципалитета.











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