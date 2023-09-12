ВИДЕО: в Праге с выставки украли коллекционные золотые монеты на сумму 1 миллион крон

Было похищено 94 монеты. «Сначала один из злоумышленников отвлек внимание продавца, а второй тем временем похитил два альбома золотых монет стоимостью более 1 млн крон. Полицейские, расследующие это дело, изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлена как сама кража, так и двое подозреваемых мужчин», — сообщила в среду пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.







Всех очевидцев просят звонить по телефону 158. Полиция рассматривает это дело как кражу, что, учитывая высокий уровень ущерба в данном случае, предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.



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Всех очевидцев просят звонить по телефону 158. Полиция рассматривает это дело как кражу, что, учитывая высокий уровень ущерба в данном случае, предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.Источник: policie.cz







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