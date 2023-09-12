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ВИДЕО: в Праге с выставки украли коллекционные золотые монеты на сумму 1 миллион крон

Новости 420on
13 сентября 2023
17:30
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Полиция разыскивает двух человек, которые на выставке в Праге с прилавка украли коллекционные золотые монеты стоимостью более 1,2 млн крон. Кража была зафиксирована камерой наблюдения.
Было похищено 94 монеты. «Сначала один из злоумышленников отвлек внимание продавца, а второй тем временем похитил два альбома золотых монет стоимостью более 1 млн крон. Полицейские, расследующие это дело, изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлена как сама кража, так и двое подозреваемых мужчин», — сообщила в среду пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.



Всех очевидцев просят звонить по телефону 158. Полиция рассматривает это дело как кражу, что, учитывая высокий уровень ущерба в данном случае, предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Источник:   policie.cz
 


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полиция кражи выставка Чехия Прага

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