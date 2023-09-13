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Драка между иностранцами в Праге закончилась серьезными травмами

Анастасия Князева
14 сентября 2023
16:30
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Пражские следователи задержали молодых людей, которые серьезно избили двух юношей в ходе столкновения двух групп иностранцев.
Инцидент произошел в середине июня в одном из баров на Юнгманновой площади. Оба пострадавших потеряли сознание, и одному из них пришлось перенести операцию на головном мозге. Полиция предъявила 21-летним нападавшим обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и нарушении общественного порядка, что может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова на официальном сайте полиции.

Словесное противостояние между двумя группами иностранцев переросло в физическое столкновение поздно вечером. По словам Кропачовой, один из участников напал на 17-летнего подростка, который стоял спиной к нему. При падении юноша ударился головой о мостовую и потерял сознание на некоторое время. Ему потребовалась несколько недель лечения для восстановления.

Спустя несколько минут другой молодой человек также получил удар по голове и был избит ногами несколькими людьми. «Друзья, пытавшиеся его защитить, также подверглись нападению и получили удары кулаками по лицу. Один из 17-летних подростков упал на землю, где снова ударился головой и потерял сознание», — сообщила пресс-секретарь.

По словам Кропачовой, у этого юноши был проломлен череп, и началось внутреннее кровотечение. Ему пришлось перенести операцию на головном мозге. «Благодаря очень оперативной помощи спасателей и немедленной квалифицированной медицинской помощи, а также операции на головном мозге, молодой человек выжил», — отметила пресс-секретарь. Однако, по ее словам, существует риск необратимых последствий.



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Чехия преступность

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