Работающие в Чехии беженцы заплатят в этом году от 12 до 15 млрд крон налогов
14 сентября 2023
18:00
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113 000 человек с временной защитой уже нашли работу.
Об этом сообщил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) на пресс-конференции после заседания правительства. Министерство труда готовит седьмую поправку к закону «Лекс Украина». По словам министра, эта норма должна расширить возможности предоставления поддержки и, возможно, изменить условия ее выплаты. Последний раз правила были ужесточены в июле.
По данным МВД, на полночь воскресенья в стране проживало 367 700 детей людей с визами защиты. Большинство из них — женщины и дети.
«На данный момент, в понедельник, в стране работает более 113 000 человек с временной защитой. С начала июля, когда мы ужесточили правила предоставления помощи, их число постоянно растет — более 9 000 новых людей на чешском рынке труда», — сказал Юречка. Он добавил, что, по оценкам, в этом году государство получит от работников-беженцев около 12-15 миллиардов чешских крон в виде налогов. «Это следует рассматривать с точки зрения значительного вклада украинских беженцев в жизнь всего чешского общества», — подчеркнул министр труда. Он отметил, что приезжие работают на предприятиях, в сфере услуг, здравоохранения и социального обеспечения.
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