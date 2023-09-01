Работающие в Чехии беженцы заплатят в этом году от 12 до 15 млрд крон налогов

Об этом сообщил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) на пресс-конференции после заседания правительства. Министерство труда готовит седьмую поправку к закону «Лекс Украина». По словам министра, эта норма должна расширить возможности предоставления поддержки и, возможно, изменить условия ее выплаты. Последний раз правила были ужесточены в июле.





По данным МВД, на полночь воскресенья в стране проживало 367 700 детей людей с визами защиты. Большинство из них — женщины и дети.





«На данный момент, в понедельник, в стране работает более 113 000 человек с временной защитой. С начала июля, когда мы ужесточили правила предоставления помощи, их число постоянно растет — более 9 000 новых людей на чешском рынке труда», — сказал Юречка. Он добавил, что, по оценкам, в этом году государство получит от работников-беженцев около 12-15 миллиардов чешских крон в виде налогов. «Это следует рассматривать с точки зрения значительного вклада украинских беженцев в жизнь всего чешского общества», — подчеркнул министр труда. Он отметил, что приезжие работают на предприятиях, в сфере услуг, здравоохранения и социального обеспечения.













Следите за новостями Чехии в соцсетях: