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ВИДЕО: У пражского бездомного украли брюки, пока он спал. Нижнего белья на нем тоже не было

Анастасия Князева
15 сентября 2023
16:00
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Полицейские рассказывают, что мужчина старался сидеть так, чтобы ничего не было видно, но камеры наблюдения все запечатлели.
Сотрудники пражской полиции оказали помощь бездомному, который сидел голый по пояс у станции метро Nádraží Holešovice в Праге 7.

Мужчина рассказал, что кто-то похитил его брюки, а нижнего белья у него вообще не было. Внимание на него обратили родители, проходившие мимо с детьми, и позвонили на линию 156. В ответ на жалобы операторы направили на место патруль. Полицейские рассказывают, что мужчина старался сидеть так, чтобы ничего не было видно, но камеры наблюдения все запечатлели.

Мужчина рассказал, что его брюки, вероятно, украли, поскольку он проснулся без них. «Полицейские попытались помочь мужчине и связались с сотрудниками Армии спасения, но, увы, из-за их загруженности помощь с доставкой была невозможной» — сообщила представитель пражской полиции Ирена Сейфертова в Facebook. Поэтому патруль сам поехал к благотворительному фонду и доставил одежду. Пострадавший надел новую одежду на месте и ушел.

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Прага бездомные

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