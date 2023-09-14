Таможенники в Праге выявили два подпольных казино за один вечер

В ходе проверок спортивных баров были обнаружены игровые автоматы и наличные деньги. Теперь операторам грозят штрафы до 50 млн. крон и конфискация игрового оборудования.





В Праге 4 и Праге 11, в заведениях, скрывающихся под обликом спортивных баров, таможенные патрули обнаружили настоящие игорные залы. В первом из них были найдены четыре игровых автомата и 500 крон наличными. Во втором заведении было обнаружено три технических игровых устройства разных марок и платежные средства на сумму 3 700 чешских крон.





Оба бара приобрели игровое оборудование без разрешения Министерства финансов, и им грозят штрафы в размере до 50 млн. крон. Кроме того, одному из проверяемых заведений придется уплатить 10 000 крон в виде неуплаченных налогов. Автоматы были конфискованы таможенниками и временно помещены на склад, а после завершения административного разбирательства они могут быть конфискованы в пользу государства.













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