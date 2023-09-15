Россиянам запретили ездить в Прибалтику и Финляндию на личных автомобилях
16 сентября 2023
09:00
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Российским гражданам станет еще сложнее ездить в соседние страны, входящие в Евросоюз. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила, что ее страна присоединится к Эстонии, Латвии и Литве и с 16 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям с российской регистрацией.
«По нашим оценкам, новые правила позволят значительно снизить интенсивность движения на границе между Финляндией и Россией», — цитирует министра финская общественная телекомпания Yle.
Запрет, основанный на рекомендации Еврокомиссии, не распространяется на граждан ЕС и их ближайших родственников, сотрудников дипломатических представительств и лиц, прибывающих в Финляндию по гуманитарным соображениям. Однако он распространяется на россиян, постоянно проживающих в Финляндии.
Эта мера коснется и российских автомобилей, находящихся на территории Финляндии. Эти автомобили должны покинуть скандинавскую страну до середины марта следующего года.
По словам Валтонена, вопрос о конфискации российских автомобилей не рассматривается, хотя об этом не раз говорилось.
Финляндия имеет самую протяженную среди стран ЕС границу с Россией (более 1300 км) и в прошлом году, как и другие страны ЕС, прекратила выдачу традиционных туристических виз российским гражданам.
Однако многие россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию благодаря так называемым шенгенским визам, которые позволяют краткосрочное пребывание с различными целями на территории ЕС без пограничного контроля. Другим россиянам въезд в Финляндию разрешен в связи с их постоянным проживанием на территории ЕС, для поездок на работу или для посещения родственников.
По данным финской пограничной службы, за период с января по июль границу Финляндии пересекли около четверти миллиона россиян. Около 1 300 российских граждан получили отказ во въезде.
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