Тысячи противников правительства собрались на Вацлавской площади в Праге

Люди заполнили пространство от статуи Святого Вацлава примерно до половины площади, но они не стояли вплотную друг к другу, между группами были большие промежутки, пишут СМИ. По различным оценкам, в акции протеста участвовали около 10 000 человек. Полиция подтвердила, что демонстрантов — несколько тысяч, но от подробных оценок воздержалась.



Демонстранты держали в руках чешские флаги и антиправительственные транспаранты. Полиция задержала одного человека, который был одет в футболку с запрещенной эмблемой российской наемной военной группировки «Вагнер». Он подозревается в преступлении, связанном с одобрением и оправданием геноцида.



Райхл говорит, что недовольство правительством носит массовый характер. Он обвиняет чиновников в ошибках в борьбе с инфляцией, в увеличении налогов и корректировке пенсий. «Я вижу, что среди нас есть уважаемые гости, в том числе члены движения ANO. Я искренне надеюсь, что в следующий раз они будут здесь с нами, чтобы объединить усилия для того, чтобы правительство Петра Фиалы (ODS) наконец ушло в отставку», — сказал он в своем выступлении.



«Нам не нужно правительство ЕС, нам не нужно американское правительство, нам не нужно украинское правительство, нам не нужно российское правительство, нам не нужно китайское правительство, нам нужно правительство Чешской Республики, чешских граждан», — сказал Райхл. Он подверг критике высокие цены на энергоносители для чехов или тот факт, что Чехия — единственная страна в Европе, которая в экономическом плане не вернулась к уровню, существовавшему до пандемии ковид-19.



Райхл сказал, что социальная система и система здравоохранения находятся под «бурлящим потоком экономических мигрантов с Украины». Он также подверг критике нехватку лекарств или министра внутренних дел Вита Ракуса (STAN), намерение принять евро или так называемую Стамбульскую конвенцию. «Давайте вкладывать деньги в здравоохранение, в наших людей, а не покупать оружие», — сказал он и раскритиковал чешскую помощь Украине.



По словам пресс-секретаря полиции Яна Данека, полиция приняла стандартные меры безопасности во время демонстрации, как и для других подобных мероприятий — следит за общественным порядком, дорожной ситуацией и краткосрочными ограничениями движения во время запланированного шествия.











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