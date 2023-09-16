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Завершение строительства Пражской кольцевой автодороги будет сопровождаться судебными исками

Новости 420on
18 сентября 2023
07:00
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Завершение строительства Пражской кольцевой автодороги почти наверняка будет сопровождаться апелляциями и судебными исками. И это несмотря на регулярные встречи Министерства транспорта, Дирекции дорог и автомагистралей (ŘSD) с муниципалитетами Праги и чиновниками Средней Чехии.
Об этом заявил Мартин Опатрны, пресс-секретарь по вопросам завершения строительства Пражской кольцевой автодороги. В

В настоящее время в эксплуатации находится около половины 83-километровой кольцевой дороги, осталось достроить четыре участка. Строительство обойдется в десятки миллиардов крон.

Строительство Пражской кольцевой автодороги разделено на 11 участков, семь из которых к настоящему времени введены в эксплуатацию. Отсутствует юго-восточный участок между Беховицами и автомагистралью D1, который сейчас ближе всего к началу строительства. Затем три участка северной части Пражской кольцевой дороги между районами Рузине, Суходол, Бржезиневес и Саталице. Последний раз кольцевая дорога была расширена для водителей в 2010 году, когда были открыты три участка южной части кольцевой дороги. Первый участок был открыт 40 лет назад, 20 сентября 1983 года.

Участок кольцевой дороги между Беховицами и автомагистралью D1 начнет строиться в конце следующего года. «Однако это, конечно, будет зависеть от разрешения апелляций, поданных на разрешение на строительство, которые, безусловно, будут после тендерной процедуры», — сказал Опатрни, добавив, что ŘSD планирует объявить тендер на подрядчика до конца этого года.

На встрече с журналистами в июле представители ŘSD сообщили, что 85% земли под строительство этого участка уже куплено. Длина участка кольцевой дороги между Беховицами и D1 составит 12,6 км, а его стоимость оценивается в 15-20 млрд крон.

В своих справочных материалах Региональное управление транспорта утверждает, что три северных участка Пражской кольцевой автодороги будут введены в эксплуатацию в 2030 году. Однако, по словам Опатрны, это будет зависеть от количества поданных апелляций и судебных исков и скорости их разрешения.

Два участка, соединяющие Рузине, Сухдол и Бржезиневес, в настоящее время находятся на стадии экологической экспертизы. В августе директор Региональной дирекции транспорта Радек Мацл сообщил об этом в социальной сети X. Opatrný добавил, что заявка на проведение оценки воздействия на окружающую среду для последнего участка между Бржезиневеси Саталице будет подана в Министерство окружающей среды во второй половине сентября.

Цена строительства всех недостающих участков должна исчисляться десятками миллиардов крон. «Окончательная цена будет определена в ходе тендера для подрядчика, в случае с участком между Бржезиневес и Саталице она будет зависеть от выбранного варианта», — сказал он.

В настоящее время ŘSD работает с двумя вариантами строительства этого участка. Первый вариант — заглубленный — обойдется примерно в 17 млрд крон, а второй — проходческий — более чем в 38 млрд крон. Министерство транспорта недавно заявило, что подготовит технико-экономическое обоснование проектов ГЧП для северной части Пражской кольцевой автодороги.

Опатрны сообщил, что несколько раз в год проводятся регулярные встречи между министерством транспорта, Региональным управлением транспорта, муниципалитетом, пражскими районами и муниципалитетами центральной Чехии.

«На этих встречах мы стараемся найти оптимальные решения по предстоящему строительству в рамках взаимных компромиссов, чтобы последующий разрешительный процесс проходил с как можно меньшими осложнениями». Тем не менее, почти наверняка подготовка отдельных зданий будет сопровождаться апелляциями и судебными разбирательствами, поскольку в Центральной Чехии найдутся районы или муниципалитеты, которые ни при каких условиях не согласятся со строительством Пражской кольцевой автодороги», — заявил Опатрны.

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