ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция проводит обыски в здании Генштаба Армии Чешской Республики

Новости 420on
19 сентября 2023
09:30
371
Детективы Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) утром 19 сентября проводят оперативные мероприятия в Главном штабе чешской армии и других учреждениях в Праге. Поводом для этого, по информации СМИ, являются военные контракты. Обвинение предъявлено девяти людям.
«Могу сказать, что наше ведомство сегодня проводит следственные действия», — в общих чертах подтвердил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей, добавив, что подробности вправе сообщать только Высшая государственная прокуратура в Праге.

Первым о вмешательстве сообщило Чешское телевидение. Пока неясно, о чем именно идет речь, но скорее всего следственные действия связаны с государственными закупками.

«Мы можем подтвердить, что полиция Чешской Республики проводит оперативные следственные действия в некоторых помещениях Армии Чешской Республики. Министерство обороны, включая армию Чешской Республики, оказывает полиции максимальное содействие. Более подробную информацию мы в настоящее время предоставить не можем», — говорится в сообщении Министерства обороны в сети X.

В пресс-релизе прокурор сообщил, что уголовное преследование связано с тендерами на обслуживание микроволновых сетей.

«Преступления, по которым возбуждено уголовное дело в отношении девяти человек, связаны с проведением Министерством обороны открытых тендеров на обслуживание микроволновой сети», — заявил прокурор Адам Боргула.

Микроволновые сети являются частью критической оборонной, коммуникационной и информационной инфраструктуры министерства обороны. Это система, не зависящая от операторов мобильной связи.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


Чехия армия полиция Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 СЕНТЯБРЯ 2023
11:00
16
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ПОКА НЕ БУДЕТ КОНФИСКОВЫВАТЬ АВТОМОБИЛИ С РОССИЙСКИМИ НОМЕРАМИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
2428
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ «ПЕШКОМ В ШКОЛУ»
19 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
439
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА КВАРТИР В ЧЕХИИ ДОРОЖАЕТ, ЦЕНЫ РАСТУТ ЗА СЧЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО СПРОСА
18 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
791
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАГЕ УМЕРЛА ЖЕНЩИНА. ДО СИХ ПОР ЕЕ НИКТО НЕ ИЩЕТ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19 СЕНТЯБРЯ 2023
11:00
16
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ПОКА НЕ БУДЕТ КОНФИСКОВЫВАТЬ АВТОМОБИЛИ С РОССИЙСКИМИ НОМЕРАМИ
19 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
2428
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ «ПЕШКОМ В ШКОЛУ»
19 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
439
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА КВАРТИР В ЧЕХИИ ДОРОЖАЕТ, ЦЕНЫ РАСТУТ ЗА СЧЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО СПРОСА
18 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
791
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАГЕ УМЕРЛА ЖЕНЩИНА. ДО СИХ ПОР ЕЕ НИКТО НЕ ИЩЕТ
18 СЕНТЯБРЯ 2023
20:30
1228
ЖИЗНЬ
ДИАГНОЗ: ЧЕШСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К СОЦИАЛИЗМУ
18 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
419
ЖИЗНЬ
ЖАТЕЦКИЙ ХМЕЛЕВОЙ РЕГИОН ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
18 СЕНТЯБРЯ 2023
18:03
1201
ПОЛИТИКА
ФОТОРЕПОРТАЖ: СУББОТНИЙ МИТИНГ В ПРАГЕ
18 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
394
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЕС ОТ КИТАЯ РИСКУЕТ КРИТИЧЕСКИ ВОЗРАСТИ
18 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
1507
ТЕХНОЛОГИИ
ГРЯДЕТ ЛИХОРАДОЧНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЧЕХИИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ДОВЕРЕННОСТИ И НЕ ТОЛЬКО
18 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1553
БИЗНЕС
БЕЗДЕЛЬНИКИ? МОЛОДЕЖЬ В ЧЕХИИ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ КАК ПРЕДЫДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ