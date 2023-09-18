Полиция проводит обыски в здании Генштаба Армии Чешской Республики

«Могу сказать, что наше ведомство сегодня проводит следственные действия», — в общих чертах подтвердил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей, добавив, что подробности вправе сообщать только Высшая государственная прокуратура в Праге.





Первым о вмешательстве сообщило Чешское телевидение. Пока неясно, о чем именно идет речь, но скорее всего следственные действия связаны с государственными закупками.





«Мы можем подтвердить, что полиция Чешской Республики проводит оперативные следственные действия в некоторых помещениях Армии Чешской Республики. Министерство обороны, включая армию Чешской Республики, оказывает полиции максимальное содействие. Более подробную информацию мы в настоящее время предоставить не можем», — говорится в сообщении Министерства обороны в сети X.



В пресс-релизе прокурор сообщил, что уголовное преследование связано с тендерами на обслуживание микроволновых сетей.





«Преступления, по которым возбуждено уголовное дело в отношении девяти человек, связаны с проведением Министерством обороны открытых тендеров на обслуживание микроволновой сети», — заявил прокурор Адам Боргула.





Микроволновые сети являются частью критической оборонной, коммуникационной и информационной инфраструктуры министерства обороны. Это система, не зависящая от операторов мобильной связи.











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