Полиция проводит обыски в здании Генштаба Армии Чешской Республики
19 сентября 2023
09:30
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Детективы Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) утром 19 сентября проводят оперативные мероприятия в Главном штабе чешской армии и других учреждениях в Праге. Поводом для этого, по информации СМИ, являются военные контракты. Обвинение предъявлено девяти людям.
«Могу сказать, что наше ведомство сегодня проводит следственные действия», — в общих чертах подтвердил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей, добавив, что подробности вправе сообщать только Высшая государственная прокуратура в Праге.
Первым о вмешательстве сообщило Чешское телевидение. Пока неясно, о чем именно идет речь, но скорее всего следственные действия связаны с государственными закупками.
«Мы можем подтвердить, что полиция Чешской Республики проводит оперативные следственные действия в некоторых помещениях Армии Чешской Республики. Министерство обороны, включая армию Чешской Республики, оказывает полиции максимальное содействие. Более подробную информацию мы в настоящее время предоставить не можем», — говорится в сообщении Министерства обороны в сети X.
В пресс-релизе прокурор сообщил, что уголовное преследование связано с тендерами на обслуживание микроволновых сетей.
В пресс-релизе прокурор сообщил, что уголовное преследование связано с тендерами на обслуживание микроволновых сетей.
«Преступления, по которым возбуждено уголовное дело в отношении девяти человек, связаны с проведением Министерством обороны открытых тендеров на обслуживание микроволновой сети», — заявил прокурор Адам Боргула.
Микроволновые сети являются частью критической оборонной, коммуникационной и информационной инфраструктуры министерства обороны. Это система, не зависящая от операторов мобильной связи.
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