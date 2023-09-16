В Праге трое мужчин избавились от присутствия навязчивого компаньона негуманным способом

Они нанесли ему столь серьезные повреждения, что мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Представитель городской полиции заявил, что этим делом займется административный орган. Патруль пражских полицейских выехал на площадь Республики в ответ на сообщение о драке между несколькими мужчинами. «Прибыв на место происшествия, наши сотрудники заметили группу лиц, которые помогали пострадавшему встать. Из его рта текла кровь, а на его голове была заметна шишка. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь», — рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова в Facebook.

Пострадавший мужчина рассказал патрульным, что трое неизвестных мужчин в черной одежде напали на него без видимых причин и нанесли несколько ударов по лицу, а затем били его ногами по голове. Другой патруль полицейских обнаружил описанных подозреваемых на улице Гавличкова. «Поскольку мужчины не реагировали на призывы остановиться, полицейские погнались за ними и в итоге надели на них наручники. В процессе задержания у одного из мужчин выпали два ножа», — сообщила Сейфертова.

Нападавшие рассказали полиции, что причиной нападения стало навязчивое присутствие потерпевшего, от которого, по их словам, они не могли избавиться. «В свете этой информации вызванный патруль чешской полиции решил, что речь идет о нарушении общественного порядка, и передал дело соответствующим органам», — добавила пресс-секретарь. Она отметила, что пострадавший мужчина, которому 42 года, был доставлен в больницу.









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