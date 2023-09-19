Количество украинцев, которым Чехия оплачивает временное жилье, значительно сократилось

Это следует из данных Информационной системы гуманитарной помощи (HUMPO).





На конец июня — а именно на 23 июня — в системе бесплатного жилья было зарегистрировано 67 926 человек. В понедельник, 18 сентября, в этой же системе было зарегистрировано 32 404 беженца.





Данные также свидетельствуют о том, что число лиц, находящихся в пунктах временного размещения, стабилизируется, хотя и наблюдается постепенное снижение.





Основная волна закрытия временного жилья пришлась на июль — первый месяц, когда начали действовать более строгие правила в отношении того, кто имеет право на получение койко-места за счет государства.





Начиная с лета, государство возмещает расходы определенным уязвимым группам населения только после 150 дней проживания. К ним относятся дети до 18 лет, студенты до 26 лет, беременные женщины, лица, ухаживающие за ребенком до шести лет, люди старше 65 лет, инвалиды и те, кто за ними ухаживает.





Наибольшее число беженцев, покинувших пункты временного размещения в отчетный период с конца июня до середины сентября, было в Центральной Чехии: 4834 человека. На 4730 человек меньше было также в Моравско-Силезском регионе. Однако в Остравском крае проживает наибольшее число беженцев с оплаченным жильем — 4205 человек.





Для сравнения, в платных пунктах временного размещения в столице проживает 3488 человек, что на 1788 человек меньше, чем на конец июня.





При этом фактическая структура размещенных практически не изменилась. По данным на 4 июля 63% размещенных беженцев — это женщины. Почти 79% находились в аварийном жилье более 150 дней. В настоящее время, 18 сентября, доля женщин составляла 61,5%.





«Мы не наблюдаем каких-либо существенных проблем с адаптацией к новым правилам. Даже информация из регионов и центров занятости не свидетельствует о том, что изменения в Lex Ukraine V ухудшили положение беженцев», — говорит Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел, подчеркивая, что благодаря изменениям обладатели временной защиты получили возможность участвовать в рынке труда, и в настоящее время почти 115 тыс. из них работают.





Бланка Толларова, аналитик Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, отметила, что они решают постоянные проблемы, связанные с подтверждением финансовой ситуации украинских беженцев.





По ее словам, не все уязвимые люди действительно зарегистрированы в системе HUMPO, и случается, что им не оплачивают проживание, хотя они должны иметь на это право.





«С июля было много случаев, когда из-за ошибок в настройке системы уязвимые люди, отвечающие требованиям закона и рекомендациям Центра занятости, фактически не имеют права на бесплатное жилье и вынуждены платить за него. Помимо того, что в их случае нарушается закон, эти уязвимые группы населения попадают в неразрешимую ситуацию, поскольку не имеют достаточных финансовых средств для оплаты жилья и находятся под прямой угрозой остаться без крова», — говорится в обращении, направленном консорциумом в Министерство труда, где на условиях анонимности приводятся конкретные примеры, когда система не учитывает уязвимость.





Однако Министерство труда говорит о том, что та часть, за которую оно отвечает, — разрешительная — работает и никак не влияет на запрет системы HUMPO.











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