Количество украинцев, которым Чехия оплачивает временное жилье, значительно сократилось
20 сентября 2023
13:00
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За последние три месяца число украинских беженцев, получающих от чешского государства временное жилье, сократилось более чем на 35,5 тыс. человек. То есть практически наполовину.
Это следует из данных Информационной системы гуманитарной помощи (HUMPO).
На конец июня — а именно на 23 июня — в системе бесплатного жилья было зарегистрировано 67 926 человек. В понедельник, 18 сентября, в этой же системе было зарегистрировано 32 404 беженца.
Данные также свидетельствуют о том, что число лиц, находящихся в пунктах временного размещения, стабилизируется, хотя и наблюдается постепенное снижение.
Основная волна закрытия временного жилья пришлась на июль — первый месяц, когда начали действовать более строгие правила в отношении того, кто имеет право на получение койко-места за счет государства.
Начиная с лета, государство возмещает расходы определенным уязвимым группам населения только после 150 дней проживания. К ним относятся дети до 18 лет, студенты до 26 лет, беременные женщины, лица, ухаживающие за ребенком до шести лет, люди старше 65 лет, инвалиды и те, кто за ними ухаживает.
Наибольшее число беженцев, покинувших пункты временного размещения в отчетный период с конца июня до середины сентября, было в Центральной Чехии: 4834 человека. На 4730 человек меньше было также в Моравско-Силезском регионе. Однако в Остравском крае проживает наибольшее число беженцев с оплаченным жильем — 4205 человек.
Для сравнения, в платных пунктах временного размещения в столице проживает 3488 человек, что на 1788 человек меньше, чем на конец июня.
При этом фактическая структура размещенных практически не изменилась. По данным на 4 июля 63% размещенных беженцев — это женщины. Почти 79% находились в аварийном жилье более 150 дней. В настоящее время, 18 сентября, доля женщин составляла 61,5%.
«Мы не наблюдаем каких-либо существенных проблем с адаптацией к новым правилам. Даже информация из регионов и центров занятости не свидетельствует о том, что изменения в Lex Ukraine V ухудшили положение беженцев», — говорит Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел, подчеркивая, что благодаря изменениям обладатели временной защиты получили возможность участвовать в рынке труда, и в настоящее время почти 115 тыс. из них работают.
Бланка Толларова, аналитик Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, отметила, что они решают постоянные проблемы, связанные с подтверждением финансовой ситуации украинских беженцев.
По ее словам, не все уязвимые люди действительно зарегистрированы в системе HUMPO, и случается, что им не оплачивают проживание, хотя они должны иметь на это право.
«С июля было много случаев, когда из-за ошибок в настройке системы уязвимые люди, отвечающие требованиям закона и рекомендациям Центра занятости, фактически не имеют права на бесплатное жилье и вынуждены платить за него. Помимо того, что в их случае нарушается закон, эти уязвимые группы населения попадают в неразрешимую ситуацию, поскольку не имеют достаточных финансовых средств для оплаты жилья и находятся под прямой угрозой остаться без крова», — говорится в обращении, направленном консорциумом в Министерство труда, где на условиях анонимности приводятся конкретные примеры, когда система не учитывает уязвимость.
Однако Министерство труда говорит о том, что та часть, за которую оно отвечает, — разрешительная — работает и никак не влияет на запрет системы HUMPO.
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