Йиндржишскую башню продадут мэрии Праги за 100 млн крон
21 сентября 2023
07:00
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Пражское архиепископство получило разрешение Ватикана на продажу средневековой Йиндржишской башни (Jindřišská věž) в центре Праги. Башня является памятником, внесенным в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщил сегодня журналистам пражский архиепископ Ян Граубнер. По его словам, архиепископство ждет следующего заседания городского совета Праги, чтобы принять решение об одобрении продажи. Архиепископство также приняло решение о продаже отеля Clara Futura в Долни-Бржежанах за 308 млн крон.
Деньги, которые архиепископство получит от продажи, должны пойти на церковное образование. В этой области архиепископство планирует реконструировать Архиепископскую гимназию за 150 млн крон и построить логопедическую школу в Клецанах под Прагой, стоимость которой оценивается в 400 млн крон.
В конце прошлого года архиепископство выставило на продажу Йиндржишскую башню в центре города. Она не имеет значения для верующих, являясь в первую очередь туристическим памятником. Продажа станет частью оптимизации управления церковью в связи с тем, что в будущем она перестанет получать от государства средства на свою деятельность. Первоначально архиепископство выставило башню на продажу за 75 млн крон. Было более 30 заинтересованных покупателей, но архиепископство оценило предложение Праги как самое выгодное. Цена, предложенная столицей (100 млн крон), была одной из самых высоких, сообщил ČTK Ян Балик, генеральный викарий Пражского архиепископства.
Высота здания, построенного в XV веке, составляет почти 66 метров. Оно оборудовано лифтом. Сегодня на 10 этажах башни расположены сувенирный магазин, whisky room, галерея и постоянная выставка. Башня также используется для проведения культурных мероприятий, экспозиций, авторских чтений, театральных и музыкальных представлений. На 7-м и 8-м этажах здания располагается ресторан Zvonice, частью интерьера которого является колокол Мария (1518 год), а на последнем этаже — смотровая площадка.
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