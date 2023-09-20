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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Праги

Новости 420on
20 сентября 2023
22:00
425
В среду вечером в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела совершил аварийную посадку самолет. Пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова подтвердила эту информацию. Это был самолет, вылетевший ранним вечером из Праги в Париж. Затем он вернулся в Прагу.
Она не уточнила, какой именно самолет приземлился, откуда он взлетел и куда направлялся. Она также отказалась назвать причину возвращения воздушного судна.
 
По данным СМИ, речь идет о самолете Boeing 737 французской авиакомпании Transavia, который вылетел из Праги в Париж и затем кружил в районе чешской столицы. Этому соответствует трек самолета на сервере flightradar24.com, отслеживающем движение в небе.
 
Самолет вылетел из аэропорта Рузине около 18:00. Он развернулся в районе Манетина на границе Пльзеньского и Карловарского краев, а затем совершил облет Нератовице для сброса топлива. В Праге он приземлился примерно в 19:30.
 
Аэропорт работал без ограничений.
 


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самолёт Чехия Прага

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