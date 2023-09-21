Ученица автошколы ехала по Праге со скоростью 180 км/ч. Ее не остановила даже стрельба полицейских
22 сентября 2023
10:00
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В минувшие выходные сотрудники пражской полиции преследовали женщину-водителя, которая отказывалась останавливаться. Она ехала по Праге со скоростью до 180 км/ч, и даже предупредительный выстрел не остановил ее. Женщина оправдывала свое поведение тем, что ей нужно сдать экзамены по вождению.
В субботу на улице На Белидле сотрудниками патрульно-постовой службы была замечена женщина-водитель, которая при попытке остановить ее нажала на педаль газа и уехала. По словам полицейских, женщина ехала на неосвещенном автомобиле со скоростью до 180 км/ч. Она проехала на красный свет, выехала на встречную полосу и создала опасность для других водителей.
«В конце концов она свернула с дороги в поле и поехала дальше, несмотря на предупредительный выстрел в воздух. Ее остановили только деревья, в которые она въехала и повредила переднюю часть автомобиля», — сказала пресс-секретарь Йиржина Эрнестова.
29-летняя женщина и 21-летний пассажир вышли из машины под дулом пистолета. У женщины-водителя был обнаружен метамфетамин.
Женщина объяснила свое поведение тем, что испугалась полиции и поэтому вела себя растерянно. У нее не было водительских прав, потому что она должна была сдать последний экзамен в автошколе. Полиция занимается расследованием этого дела.
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