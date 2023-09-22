23 и 24 сентября будет закрыт участок метро «красной» линии С в Праге

Городская транспортная компания реконструирует станцию, выполняя большую часть работ в период ее эксплуатации, но прерывая сообщение в отдельные выходные дни. Поэтому иногда пассажирам приходится добираться из Голешовице в Нове-Место по альтернативным трамвайным маршрутам.

В субботу и воскресенье будет прервано сообщение между станциями Hlavní nádraží и Vltavská. Кроме того, при движении на юг от Главного вокзала пассажирам придется пересаживаться с одного поезда метро на другой на станции I.P. Pavlova.

Для передвижения пассажиры будут вынуждены пользоваться наземным транспортом. В качестве альтернативы транспортная компания вводит линии XC и 36. Маршрут XC будет проходить от станции Výstaviště до остановки Hlavní nádraží, где будет заканчиваться на коротком пути на улице Оплеталова. Маршрут будет обслуживать станции метро Vltavská, Hlavní nádraží и косвенно Florenc.

Работа альтернативных трамвайных линий ограничит работу двух обычных маршрутов. Трамвай №12 в выходные дни не будет заходить на Výstaviště, так как он будет отправляться от Nádraží Holešovice как линия 36 и далее в центр Праги. Линия 10, которая временно заканчивается на Zvonařka из-за очередного закрытия, будет перенаправлена с Bruselská на остановку Náměstí Bratří Synků, чтобы освободить конечную остановку Zvonařka для заменяющей ее линии 36.

Транспортная компания с весны прошлого года неоднократно объявляла о закрытии метрополитена C в связи с реконструкцией станции Florenc. Работы займут ближайшие три года и должны завершиться к концу 2026 года. Последний раз метрополитен приостанавливал работу в конце июля.











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