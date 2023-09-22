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Полиция задержала мужчину, который обворовывал дома в Праге и наблюдал за спящими людьми

Новости 420on
24 сентября 2023
11:00
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Полиция поймала мужчину, который с 2015 года воровал деньги и мелкие предметы из домов в Праге и Среднечешском крае по ночам, когда люди спали. При этом он наблюдал за спящими. В одном случае, как показали видеокамеры, он сидел у кровати рядом со спящей девочкой.
Полиция арестовала мужчину, подозреваемого в серии взломов домов в Праге и Среднечешском крае, который попал на камеры видеонаблюдения во время своих визитов. 
 
«После трех лет интенсивных поисков детективы поймали человека, который в течение нескольких лет незаметно проникал в частные дома, где в это время спали люди», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.
 
О поисках полиция сообщила год назад, когда были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, напоминающие кадры из фильма ужасов. На них был запечатлен хромой мужчина, который не боялся грабить дома, пока их хозяева спали, и пристально глядел в объектив домашних камер.
 
«Зафиксирован также случай, когда он на несколько мгновений присел на кровать ничего не подозревающей спящей девочки, а затем ушел. Все, что осталось после его ухода из дома, — это странные чувства хозяев, множество вопросов о том, кто он такой, и записи камер видеонаблюдения», — отметил представитель пресс-службы.
 
Первый случай был зафиксирован в конце марта 2015 года, а последний — в июле этого года. Следователи подозревают обвиняемого в совершении в общей сложности 21 взлома домов, ущерб от которых составил около 8 млн крон. Полиция продолжает расследование, поэтому цифра может быть не окончательной.
 
По словам пресс-секретаря, поиск был осложнен тем, что улики привели детективов к ряду подозреваемых, но не привели к личности «демона», как его стали называть полицейские.
 
В последние недели детективам наконец удалось арестовать этого человека в одном из пражских пансионатов. Рыбанский не стал уточнять, что именно привело полицию к его двери, отметив лишь, что это было «сочетание аналитического расследования и опыта работы в криминально неблагополучной среде».
 
При обыске были изъяты не только похищенные вещи, но и билеты на самолет в Северную Америку. Задержанный собирался вылететь туда через несколько дней и начать новую жизнь. Сейчас 51-летний обвиняемый ожидает своей участи под стражей. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 8 лет лишения свободы за совершение преступлений, связанных с посягательством на личную свободу и кражей, сказал Рыбанский.
 



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полиция Чехия преступность ограбление кражи Прага

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