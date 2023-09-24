Мужчина, напавший на двух украинок в Чехии, освобожден из-под стражи

«В прошлую пятницу по решению прокурора этот человек был освобожден из-под стражи. В настоящее время никаких дополнительных допросов не планируется, так что причина задержания отпала», — пояснила Шперкова изданию Právo.

Именно эта судья приняла решение о задержании в конце августа. Тогда она сказала, что 48-летний мужчина может оказать влияние на свидетелей или соучастников преступления. К преступлению могли быть причастны несколько человек.

Мужчина не захотел давать комментарии, пока суд решает вопрос о его заключении под стражу. Не стал давать комментариев и его защитник. Однако шурин бизнесмена, работающий в том же бизнесе, прокомментировал случившееся. «Я не верю, что он мог сделать что-то подобное. Чтобы он так избил этих женщин», — сказал он. Родственник утверждает, что женщины якобы были пьяны и что инциденту предшествовал словесный конфликт.

Однако никто другой не подтвердил такие обстоятельства нападения. Зять нападавшего признался, что не был свидетелем инцидента, а информацию получил от родственника. Сам бизнесмен в прошлом очень резко высказывался в социальных сетях в адрес украинцев и использовал нецензурную лексику в некоторых своих сообщениях. Он также поделился фотографией, на которой мужчина вытирает свой зад украинским флагом.

Как уже сообщал 420on , инцидент произошел 13 августа, когда две подруги отправились с детьми в парк аттракционов.

«Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы сели с Лилей на бордюр и разговорились. Рядом с нами остановилась старенькая Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам», — описывает ситуацию, предшествующую нападению, 44-летняя Татьяна. По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.

«Сначала я получила три удара кулаком по лицу. Затем он начал дергать меня за волосы, чтобы я встала, а потом бросился на Лилю», — рассказала Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу, быстро подбежала к машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

«Я уже собиралась звонить в полицию, когда сзади ко мне подошли еще двое мужчин, ударили меня по спине, и я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свою машину и уехал с места происшествия. В это время к нам направились две девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле без сознания, на лице у нее была кровь», — продолжает Татьяна.

К счастью, в результате нападения Татьяна отделалась лишь синяками. Она передала патрульным полицейским фотографию автомобиля с указанием номера и подробно описала нападавшего.

Другая украинка, подвергшаяся нападению, мало что помнит. «Помню три удара кулаком, а потом ничего не помню. Очнулась я в больнице», — сказала она. Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также переломы скуловой и носовой костей.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) и уполномоченная правительства по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова осудили инцидент, произошедший в городе Пласы.











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