Здание почты в центре Праги выставлено на продажу за 1,3 млрд крон
26 сентября 2023
08:41
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Чешская почта выставила на продажу здание на углу Йиндржишской улицы в Праге. Государственные учреждения могут обозначить свой интерес к зданию в течение 30 дней. Минимальная цена составляет 1,325 млрд крон, сообщил Матиаш Витик, представитель почтового ведомства.
Если никто из представителей государственного сектора не заинтересуется зданием, компания впоследствии начнет готовить предложение о продаже другим организациям. Городской совет уже проявил интерес к зданию.
Вместе с договором купли-продажи будет заключен договор аренды, по которому Чешская почта получит право пользоваться крытым залом главпочтамта, а также помещениями на втором этаже и шестью парковочными местами в некрытом дворе.
Заинтересованность мэрии Праги в участии в возможных аукционах по продаже центрального офиса и другого имущества депутаты городского совета Праги одобрили в конце июня. Тогда городские власти заявили, что предпочли бы приобрести эти объекты в собственность. Муниципалитет также заинтересован в здании на Моравской улице в Праге 2.
Здание на улице Йиндржишска в стиле неоренессанс было построено в 1871–1874 годах и впоследствии расширено. В 1998 году оно было объявлено памятником культуры. В здании находится почтовое ведомство, предоставляющее широкий спектр услуг, а в боковом крыле располагается штаб-квартира Чешской почты. В здании, помимо прочего, находится 1 780 уникальных почтовых ящиков. Часть из них — оригинальные, часть — современные. Почта располагается в этом здании с 1873 года.
Продажа других активов
На прошлой неделе почтовое ведомство продало на электронном аукционе три ненужных объекта в пражском районе Крч. Вместе они принесут почти 400 млн крон.
Стремясь сократить убытки, почтовое ведомство с июля этого года закрыло 300 отделений в Чешской Республике и объявило о предстоящей продаже своих активов. Каждый из трех предлагаемых объектов недвижимости был продан на отдельном аукционе. Здание на улице Na Strži имело самую высокую цену — более 310 млн крон.
В прошлом году Чешская почта получила убыток в размере 1,73 млрд крон, в этом году он должен был составить до 4 млрд крон, поэтому компания прибегла к мерам жесткой экономии. К концу июня было закрыто 300 из 3 200 филиалов
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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