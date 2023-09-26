Он приютил украинских беженцев и теперь расплачивается за это

Так случилось с 55-летним Иваном из Праги, который некоторое время назад купил однокомнатную квартиру с лоджией на деньги, вырученные от продажи родительского дома. «Я отремонтировал ее, обставил мебелью и собирался сдавать не менее чем за 13 000 в месяц, — рассказал он Právo.

Но затем началась война в Украине, и сотни тысяч беженцев приехали в Чехию. Иван поселил в квартире Елену из Харькова и ее 10-летнюю дочь. Через некоторое время женщина нашла работу, чтобы не зависеть от государственной поддержки. Она работает продавцом в магазине и после вычета налогов получает 18 000 крон в месяц.

«До июля государство выплачивало мне компенсацию 9 000 крон в месяц. Я терял 4 000 крон каждый месяц, но смирился с этим, ведь у беженцев ситуация еще хуже», — сказал Právo Иван.

Однако с июля государство отменило пособие солидарности, заявив, что беженцы будут сами получать деньги за жилье в рамках гуманитарного пособия и передавать их арендодателям.

Если квартира находится в реестре Министерства труда, то это 3 000 крон на человека, максимум — 15 000 крон. Иван думал, что государство будет выделять на жилье 6 000 крон в месяц, Елена добавит 3 000 из своих денег, и все будет по-старому.

Но это было ошибкой. «Елена подала заявление на выплату пособия, но ничего не получила. По данным Министерства труда, ее заработок (18 000 крон) достаточно высок, чтобы оплачивать жилье самостоятельно», — сетует Иван.

Елена не имеет права на льготы по социальной системе, которые положены только местным жителям. В Праге стоимость аренды жилья часто превышает 18 000 крон в месяц, которые сейчас зарабатывает Елена.

Таким образом, у Ивана был выбор. Он мог либо выселить беженцев, либо дальше терять деньги. «Мы договорились об арендной плате в размере 6 000 крон в месяц. Но каждый месяц я теряю 7 000. Если бы Елена и ее дочь платили полную арендную плату, то у них осталось бы всего несколько тысяч на жизнь. Другими словами, государство переложило заботу о беженцах на своих граждан», — сказал он.

Елена, по его словам, подумывает о возвращении на родину. Но Харьков, откуда она бежала, по-прежнему подвергается обстрелам.

Когда некоторое время назад издание Právo обратилось к министру труда и социальных дел Мариану Юречке с просьбой прокомментировать ситуацию, тот посоветовал женщине сменить работу на более высокооплачиваемую.











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