Хитрый пенсионер из Праги украл бумажник у мужчины, которого задержала полиция

Инцидент с подозрительным мужчиной, который, по словам очевидцев, проявлял агрессию и нападал на окружающих, был разрешен полицейским патрулем на трамвайной остановке «Градчанская» в Праге 6 в понедельник утром.

При прибытии полицейского патруля мужчина продолжал вести себя агрессивно, и полицейские решили его задержать, используя принудительные меры.

На видеозаписи, опубликованной полицией в связи с этим случаем, видно, как мужчину повалили на землю и в процессе этого из его кармана выпал черный бумажник.

«Прохожий в светоотражающем жилете заметил это и переместил бумажник подальше от места происшествия, дожидаясь подходящего момента для его кражи», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

На первый взгляд он был совершенно незаметен, но на самом деле находился прямо в кадре камеры наблюдения.

Сотрудник камеры передал информацию о наличии еще одного подозреваемого своим коллегам. Когда полицейский подошел к пенсионеру, тот отшвырнул краденное в сторону.

«Все записано на видео», — сказал диспетчер по рации коллеге, находившемуся на месте происшествия, в конце видеозаписи.

«Полицейские задержали двух мужчин (в возрасте 41 и 72 лет) и доставили их в участок. В настоящее время обоих подозревают в мелких правонарушениях», — добавила Сиржиштова.

Полиция не объяснила, почему на пенсионере был надет светоотражающий жилет.

















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





