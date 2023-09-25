Хитрый пенсионер из Праги украл бумажник у мужчины, которого задержала полиция
26 сентября 2023
19:00
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Пенсионер в светоотражающем жилете нагло воспользовался ситуацией на трамвайной остановке «Градчанская» в Праге, где агрессивного мужчину усмирял патруль. Кошелек выпал у мужчины в процессе стычки, и пожилой мужчина, надеясь, что никто не видит его действия, отшвырнул бумажник в сторону и затем держал его под ногой, притворяясь, будто наблюдает за происходящим. Однако его действия были замечены сотрудником полицейского центра видеонаблюдения.
Инцидент с подозрительным мужчиной, который, по словам очевидцев, проявлял агрессию и нападал на окружающих, был разрешен полицейским патрулем на трамвайной остановке «Градчанская» в Праге 6 в понедельник утром.
При прибытии полицейского патруля мужчина продолжал вести себя агрессивно, и полицейские решили его задержать, используя принудительные меры.
На видеозаписи, опубликованной полицией в связи с этим случаем, видно, как мужчину повалили на землю и в процессе этого из его кармана выпал черный бумажник.
«Прохожий в светоотражающем жилете заметил это и переместил бумажник подальше от места происшествия, дожидаясь подходящего момента для его кражи», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.
На первый взгляд он был совершенно незаметен, но на самом деле находился прямо в кадре камеры наблюдения.
Сотрудник камеры передал информацию о наличии еще одного подозреваемого своим коллегам. Когда полицейский подошел к пенсионеру, тот отшвырнул краденное в сторону.
«Все записано на видео», — сказал диспетчер по рации коллеге, находившемуся на месте происшествия, в конце видеозаписи.
«Полицейские задержали двух мужчин (в возрасте 41 и 72 лет) и доставили их в участок. В настоящее время обоих подозревают в мелких правонарушениях», — добавила Сиржиштова.
Полиция не объяснила, почему на пенсионере был надет светоотражающий жилет.
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