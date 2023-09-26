«Бабушка спит», — объяснил 15-летний водитель полицейским в Градце-Кралове, у кого он угнал машину

Патруль пражской полиции обратил внимание на автомобиль Škoda Octavia незадолго до полуночи в воскресенье из-за странного поведения водителя.

«Увидев полицейский автомобиль, водитель остановился почти на перекрестке и некоторое время выжидал. Заметив, что патруль возвращается, он быстро выехал на противоположную улицу. Сотрудники последовали за ним и обнаружили, что за рулем находится очень молодой человек», — сообщили полицейские в понедельник на своем сайте.

Сотрудник полиции спросил юношу о наличии документов и получил отрицательный ответ. Выяснилось, что парню за рулем всего 15 лет.

Осталось узнать, откуда у него автомобиль. Тут полицейских ожидало еще более неожиданное открытие. «Юноша рассказал, что он угнал машину у своей бабушки, пока она спала. Он просто хотел прокатиться», — рассказали сотрудники полиции.

Поездка юноши завершилась обвинением в несанкционированном использовании чужого имущества, что будет расследовать полиция. Информацию о происшествии также передали в Департамент социально-правовой защиты детей.

















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