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«Бабушка спит», — объяснил 15-летний водитель полицейским в Градце-Кралове, у кого он угнал машину

Анастасия Князева
26 сентября 2023
23:00
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Необычный сюрприз поджидал полицейских в Градце-Кралове, когда они остановили легковой автомобиль поздним вечером на перекрестке. За рулем оказался 15-летний подросток, который признался, что взял машину у своей спящей бабушки.
Патруль пражской полиции обратил внимание на автомобиль Škoda Octavia незадолго до полуночи в воскресенье из-за странного поведения водителя.
 
«Увидев полицейский автомобиль, водитель остановился почти на перекрестке и некоторое время выжидал. Заметив, что патруль возвращается, он быстро выехал на противоположную улицу. Сотрудники последовали за ним и обнаружили, что за рулем находится очень молодой человек», — сообщили полицейские в понедельник на своем сайте.
 
Сотрудник полиции спросил юношу о наличии документов и получил отрицательный ответ. Выяснилось, что парню за рулем всего 15 лет.
 
Осталось узнать, откуда у него автомобиль. Тут полицейских ожидало еще более неожиданное открытие. «Юноша рассказал, что он угнал машину у своей бабушки, пока она спала. Он просто хотел прокатиться», — рассказали сотрудники полиции.
 
Поездка юноши завершилась обвинением в несанкционированном использовании чужого имущества, что будет расследовать полиция. Информацию о происшествии также передали в Департамент социально-правовой защиты детей.




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