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Мошенничество с посылкой мобильных телефонов. Полиция разыскивает женщину с розовыми волосами

Новости 420on
27 сентября 2023
08:36
136
Аферу с поставкой мобильных телефонов на сумму более 100 000 крон расследуют пражские криминалисты. Они разыскивают женщину, запечатленную на камере видеонаблюдения забирающей посылку. По данным полиции, заказ был сделан после того, как неизвестный злоумышленник взломал чужой клиентский счет.
Пресс-секретарь полиции Ева Кропачова сообщила о случившемся во вторник. По данным следствия, некто получил защищенный паролем доступ к счету клиента и заказал у одной из телекоммуникационных компаний несколько мобильных телефонов на сумму более 100 000 крон.

Адресом доставки стал бокс самообслуживания, где пакет, который можно было унести под мышкой, забрала женщина. Она попала на камеру наблюдения.

Полиция разыскивает ее в связи с этим делом и просит всех очевидцев позвонить по телефону 158. Женщина на вид около 30 лет и ростом примерно 170 см была одета в темную одежду. На ней была обувь светлого цвета и темные очки.

В качестве основного опознавательного признака полицейские назвали длинные волосы, окрашенные в темно-розовый цвет от середины.

«Скорее всего, это парик или она нарастила волосы», — отметила Кропакова.

Следователи расследуют это дело как мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу компьютерной системы, что, по словам пресс-секретаря, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Источник:  novinky.cz
Чехия почта мобильный телефон мошенничество полиция Прага

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