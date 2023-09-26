В Праге в выходные дни не будет работать метро между станциями Můstek и Dejvická

Транспортная компания приняла решение прервать обслуживание в связи с ремонтом линии.

Заменяющий ее трамвай XA будет проходить по кольцевому маршруту Nádraží Podbaba- Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) — Hradčanská — Malostranská — Staroměstská — Národní třída — Václavské náměstí — Masarykovo nádraží — Náměstí Republiky — Malostranská — Hradčanská — Vítězné náměstí — Nádraží Podbaba. Заменяющий ее трамвай XA будет проходить по кольцевому маршруту Nádraží Podbaba- Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) — Hradčanská — Malostranská — Staroměstská — Národní třída — Václavské náměstí — Masarykovo nádraží — Náměstí Republiky — Malostranská — Hradčanská — Vítězné náměstí — Nádraží Podbaba.

В обратном направлении по тому же маршруту будет ходить трамвай 35.

Автобусные маршруты 107 и 147 в связи с закрытием будут проходить через станцию Bořislavkа до Červený vrch. Трамваи 8 и 18 также будут делать там внеочередную остановку.

На остальных участках маршрута между станциями Dejvická и Nemocnice Motol или Můstek и Depo Hostivař движение будет сохранено. В случае какой-либо путаницы пассажиры будут получать информацию от ассистентов на остановках.













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