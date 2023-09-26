В Праге в выходные дни не будет работать метро между станциями Můstek и Dejvická
27 сентября 2023
23:00
96
Работа метрополитена на линии A между станциями Dejvická и Můstek в выходные дни будет прекращена. Пассажиры смогут воспользоваться альтернативным маршрутом трамвая XA или 35. Для пассажиров, направляющихся в аэропорт имени Вацлава Гавела и обратно, будет работать маршрут 100, проходящий через Зличин.
Транспортная компания приняла решение прервать обслуживание в связи с ремонтом линии.
В обратном направлении по тому же маршруту будет ходить трамвай 35.
Автобусные маршруты 107 и 147 в связи с закрытием будут проходить через станцию Bořislavkа до Červený vrch. Трамваи 8 и 18 также будут делать там внеочередную остановку.
На остальных участках маршрута между станциями Dejvická и Nemocnice Motol или Můstek и Depo Hostivař движение будет сохранено. В случае какой-либо путаницы пассажиры будут получать информацию от ассистентов на остановках.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1078
27 СЕНТЯБРЯ 2023
08:36
827
26 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
4490
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
27 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
420
27 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
386
27 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
580
27 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
1314
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1078
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
11492
27 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
1027
27 СЕНТЯБРЯ 2023
13:05
1393
27 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
512
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.