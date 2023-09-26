ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге в выходные дни не будет работать метро между станциями Můstek и Dejvická

Анастасия Князева
27 сентября 2023
23:00
96
Работа метрополитена на линии A между станциями Dejvická и Můstek в выходные дни будет прекращена. Пассажиры смогут воспользоваться альтернативным маршрутом трамвая XA или 35. Для пассажиров, направляющихся в аэропорт имени Вацлава Гавела и обратно, будет работать маршрут 100, проходящий через Зличин.
Транспортная компания приняла решение прервать обслуживание в связи с ремонтом линии.
Заменяющий ее трамвай XA будет проходить по кольцевому маршруту Nádraží Podbaba- Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) — Hradčanská — Malostranská — Staroměstská — Národní třída — Václavské náměstí — Masarykovo nádraží — Náměstí Republiky — Malostranská — Hradčanská — Vítězné náměstí — Nádraží Podbaba.
 
В обратном направлении по тому же маршруту будет ходить трамвай 35.
 
Автобусные маршруты 107 и 147 в связи с закрытием будут проходить через станцию Bořislavkа до Červený vrch. Трамваи 8 и 18 также будут делать там внеочередную остановку.
 
На остальных участках маршрута между станциями Dejvická и Nemocnice Motol или Můstek и Depo Hostivař движение будет сохранено. В случае какой-либо путаницы пассажиры будут получать информацию от ассистентов на остановках.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

 
Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1078
КУЛЬТУРА
ВИДЕО: УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ КОНЦЕРТ «БИ-2» В ПРАГЕ! У ГРУППЫ ВЫШЕЛ НОВЫЙ КЛИП
27 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
532
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ СОЗДАЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
08:36
827
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО С ПОСЫЛКОЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ. ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ЖЕНЩИНУ С РОЗОВЫМИ ВОЛОСАМИ
26 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
4490
ОБЩЕСТВО
ОН ПРИЮТИЛ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ И ТЕПЕРЬ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ЭТО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
27 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
420
ОБЩЕСТВО
ИЗ УКРАИНЫ ЭКСТРАДИРОВАЛИ 5 ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫЕ «РАЗВЕЛИ» ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 7,5 МЛН ЕВРО
27 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
386
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНЫЕ ШЕРШНИ ПОКУСАЛИ 14 ДЕТЕЙ В БРНО
27 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
580
ОБЩЕСТВО
КОМФОРТНАЯ ПОГОДА В ЧЕХИИ: ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
1314
ОБЩЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ ЖЕРТВЫ: В ЧЕХИИ ОТЧИМ НАСИЛОВАЛ ДЕВОЧКУ, НО СУД ВСЕ РАВНО НАКАЗАЛ ПОТЕРПЕВШУЮ ЗА ЛОЖЬ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1078
КУЛЬТУРА
ВИДЕО: УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ КОНЦЕРТ «БИ-2» В ПРАГЕ! У ГРУППЫ ВЫШЕЛ НОВЫЙ КЛИП
27 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
11492
О ЧЕХИИ
ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СВЯТОГО ВАЦЛАВА УЖЕ ЗАВТРА. ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК?
27 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
1027
ОБЩЕСТВО
ПРИЛИЧНАЯ ОДЕЖДА И ХОТЯ БЫ БАЗОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. НА СМЕНУ ТАКСИСТАМ В АЭРОПОРТУ ПРИШЕЛ UBER
27 СЕНТЯБРЯ 2023
13:05
1393
НОВОСТРОЙКИ
НА МЕСТЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ПРАГЕ ПОЯВЯТСЯ 12-ЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
532
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ СОЗДАЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
27 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
512
ОБЩЕСТВО
ФИАЛА НЕ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ОДНУ ЯДЕРНУЮ КАРТУ. ОН ЖДЕТ, КАКОЙ ВАРИАНТ ОКУПИТСЯ БЫСТРЕЕ