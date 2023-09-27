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Германия срочно вводит проверки на границе с Чехией

Новости 420on
28 сентября 2023
08:23
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Немецкая полиция с сегодняшнего дня начинает усиленные выборочные и мобильные проверки на границе с Чехией и Польшей, сообщила министр внутренних дел Нанси Фезер. По словам министра, проверки, которые будут адаптированы к текущей ситуации, были согласованы с соседними государствами и поэтому не подлежат уведомлению Европейского Союза.
Сотни тысяч заявлений о предоставлении убежища

Германия пока не будет вводить стационарные проверки, подобные тем, что проводятся на отдельных участках границы с Австрией с 2015 года. Однако Фезер не исключает введения таких проверок, хотя в прошлом неоднократно называл их крайней мерой.

На Фезера оказывают давление регионы и консервативная оппозиция, требуя остановить нелегальную миграцию. К концу августа 204 тыс. человек подали прошения о предоставлении убежища в стране. Ожидается, что к концу года число таких заявлений может достигнуть 400 000.

«Мы готовим стационарный пограничный контроль. Это будут дополнительные проверки, и мы посмотрим, что они принесут», — сказала Фезер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По ее словам, важно, чтобы полицейские присутствовали на всей протяженности границы, а не только на отдельных пунктах пропуска, которые контрабандисты могут обойти.

По ее словам, скрытые досмотры и возможность работы немецких полицейских непосредственно на территории соседних государств являются более эффективными, чем постоянные проверки. В качестве примера она привела Чехию, которая согласилась на такое сотрудничество.

Соглашение с Чехией

«Для меня важно, чтобы меры были эффективными, чтобы мы действовали в тесном сотрудничестве с соседними странами. Чехия уже заявила, что будет проводить усиленные проверки с участием сотрудников федеральной полиции на территории Чехии», — сказала она.

Проведение совместных проверок чешскими и немецкими полицейскими на чешской стороне границы подтвердил во вторник министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. В среду он заявил, что выборочные мобильные проверки на границе с Германией проводятся по договоренности с министром Фезером и после ряда встреч между сотрудниками полиции. «Совместные действия полиции на границе направлены на эффективную борьбу с контрабандистами», — сказал он.

Он напомнил, что в среду во второй половине дня президент полиции Мартин Вондрашек проведет переговоры со своим федеральным коллегой из Германии Дитером Романном.



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Германия Чехия полиция Автомобили

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