Российского рэпера не пустили на польский самолет
29 сентября 2023
22:00
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Российского рэпера Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз, не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, который летел из Астаны (Казахстан) в Будву (Черногория). Как сообщил музыкант в социальных сетях, компания отказала в посадке всем пассажирам с российскими паспортами. Рэпер, которому из-за этого пришлось перенести первый концерт запланированного тура, отреагировал так: «Ничего страшного, украинцы больше страдают от наших зверств».
Меньшиков сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, что первый концерт запланированного им тура с большим рэп-шоу под названием «Мир вашему дому» откладывается. Концерт должен был состояться 30 сентября в Будве (Черногория), также артист должен был выступить на форуме Slovo Novo.
«Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это померными «страданиями» по сравнению с настоящими страданиями украинцев», — написал музыкант на своей странице в Instagram, добавив, что никакой проблемы в переносе концерта в Будве нет.
К своему посту он добавил хэштег «нет войне».
Независимый российский сайт Meduza обратил внимание на пост рэпера, отметив, что польские авиакомпании неоднократно отказывались пускать в самолеты пассажиров с российскими паспортами, несмотря на наличие у них действующих виз.
«Нам также известны случаи, когда российских граждан не принимали на рейсы с пересадкой в польских аэропортах», — говорится на сервере.
46-летний рэпер родился в Москве. Он известен в основном российской аудитории, но в 2001 году переехал в Прагу, где жил и выступал около года.
По информации сервера Intermedia, там он познакомился с другими русскоязычными рэперами, с которыми создал проект «П-13» по названию района Прага-13 — наиболее русскоязычной части чешской столицы. Вместе с «П-13» он записал альбом «Провокация», который считается одним из первых баттл-рэп-альбомов в России.
Лигалайз был очень успешен в России и в 2006 году получил премию российского MTV в номинации «Хип-хоп и рэп». С самого начала он публично выражал свое несогласие с российским вторжением в Украину. О своем последнем треке Peace to Your House он написал в Instagram: «Я никогда не выпускал ничего лучше». Песня уже успела стать гимном русскоязычных людей, выступающих против российского вторжения в Украину. Клип уже набрал более миллиона просмотров.
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