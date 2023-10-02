Пражская улица Конева превратилась в улицу Хартига. Началась замена вывесок
3 октября 2023
10:00
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С 1 октября улица Конева в Праге 3 носит имя бывшего мэра Жижкова Карела Хартига. Решение о переименовании было принято депутатами городского совета Праги в июне этого года, а первые указатели на улице были заменены в понедельник, 2 октября. С этой даты начинается шестимесячный срок, в течение которого жители улицы должны обменять свои удостоверения личности.
В Праге идет замена уличных знаков, которая началась в понедельник утром на участке в районе Таховской площади. Помимо нового уличного знака, представители администрации Праги 3 также установили табличку синего цвета с краткой информацией о Кареле Хартиге, который в прошлом внес значительный вклад в становление и развитие Жижкова.
Вопрос о переименовании улицы Конева в улицу Хартига был рассмотрен городским советом Праги 3 в апреле 2022 года на основании обращения Клуба друзей Жижкова. Переименование было окончательно утверждено депутатами городского совета в июне этого года и вступило в силу в первый день октября.
Улица носила имя Ивана Степановича Конева с 1946 года. До этого она также называлась Подебрадова или Брненская.
«Вопрос о переименовании улицы Конева обсуждается уже более 30 лет. Поэтому я рад, что это наконец-то стало реальностью. Несмотря на то, что переименование повлечет за собой определенную административную нагрузку, ценности возобладали. Я убежден, что это правильное решение. Мы сделали все возможное, чтобы облегчить переименование для жителей улицы, и я верю, что мы справимся с этим процессом», — сказал советник Праги 3 Павел Кржечек, автор предложения о переименовании улицы.
Конев был русским военачальником и советским маршалом. В конце Второй мировой войны он принимал участие в освобождении Праги, части Польши, Силезии и Саксонии, а также руководил подавлением восстания 1956 году в Венгрии и работал в Берлине во время строительства Берлинской стены.
«Давайте не будем недооценивать символы. Названия улиц напоминают нам о выдающихся спортсменах, художниках, ученых и изобретателях. Я убежден, что мы должны увековечивать память о личностях. Переименовывая улицу Конева в улицу Хартига, мы выбираем патриота и строителя города Жижкова, а не отягощенного идеологией советского маршала. Это символическое и значимое изменение», — заявил Михал Вронский, староста Праги 3 от Top 09.
Гражданам, постоянно проживающим на улице Хартига, дан шестимесячный срок для обмена удостоверения личности — этот документ уже с новым названием улицы должен быть оформлен до конца марта 2024 года.
Владельцы автомобилей должны будут обменять так называемый малый технический паспорт, что можно сделать в специальные часы работы в пункте регистрации транспортных средств на Ярове. Обмен обоих документов производится бесплатно.
В связи с переименованием улицы Конева в улицу Хартига Прага 3 подготовила информационную кампанию для населения.
Муниципалитет открыл сайт, содержащий практическую информацию для граждан, бизнесменов, владельцев транспортных средств и иностранцев, а также предоставляет информацию по бесплатной горячей линии с номером 800 163 163.
Информационную брошюру с кратким описанием необходимых действий и рекомендаций для всех, кого затронет переименование, можно получить в информационном центре Праги 3, а также в муниципальном офисе. Брошюру разослали жителям соответствующей улицы вместе с информационным письмом. Муниципалитет также заблаговременно проинформировал о переименовании отдельные учреждения, такие как банки, страховые компании и т.д.
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