Топ-10 крупнейших чешских производителей оружия. Кто заработал больше всего денег на Украине?

Михал Стрнад

Возраст: 31 год

Компания: Czechoslovak Group





Владелец компании Czechoslovak Group. Его отец Ярослав стоял у истоков семейного бизнеса, в 1990-х годах через компанию Excalibur Army он заработал первые деньги на торговле списанным военным оборудованием и материалами. Важной вехой стал 2005 год, когда компания Стрнада-старшего приобрела помещения бывшего военного ремонтного завода в Пршелоуче, а в 2010 году — производителя тормозных систем DAKO-CZ в Тршемошнице. Еще один прорыв произошел в 2013 году, когда компания приобрела контрольный пакет акций автомобильной компании Tatra. В это время компания также тесно сотрудничала с людьми из окружения президента Милоша Земана. Она спонсировала партию «Земановцы» и президентскую кампанию. Компания, оборот которой в 2012 году составлял всего около миллиарда крон, после дальнейших приобретений (например, покупки ремонтной компании в Штернберке) и военных контрактов необычайно быстро превратилась в явного лидера на рынке вооружений. Война в Украине поддержала эту тенденцию. В прошлом году рекордный объем продаж концерна составил около 25 млрд чешских крон, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года — 14,4 млрд крон. Валовая операционная прибыль (EBITDA) также подскочила вдвое — до 5,6 млрд. Ожидается, что в этом году рост продолжится. Однако, по словам руководства компании, существенное влияние на показатели оказало прошлогоднее приобретение группы Fiocchi, итальянского производителя малокалиберных боеприпасов.



Рене Холечек

Возраст: 57 лет

Компания: Colt CZ Group

Основной акционер группы, образовавшейся на базе первоначального чешского оружейного завода в Угерском Броде, производителя огнестрельного оружия. С 2001 года компанию контролировал Рудольф Овчаржи, который впоследствии пригласил Холечека, знакомого ему, в частности, по приватизации Тршинецкого металлургическего завода, присоединиться к оружейной фабрике. Холечек является мажоритарным акционером с 2014 года. В 2021 году компания купила известную американскую компанию Colt, приобретя ее заводы в США и Канаде. От нее происходит нынешнее название всей группы. Холечек имеет косвенное отношение к нынешнему правительству и действующему президенту Павелу. Он является основателем фонда, в котором до недавнего времени работал нынешний советник по национальной безопасности Томаш Пояр. Главой управляющего совета является советник президента Петр Коларж. По предварительным данным, выручка Colt CZ Group в 2022 году достигла рекордного уровня — 14,6 млрд крон, увеличившись на 36,5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила почти 2,3 млрд крон, что почти вдвое выше уровня 2021 года. Однако, как сообщили Seznam Zprávy в компании, война в Украине не оказала существенного влияния на ее финансовую отчетность, хотя на восточное поле боя отправляется оружие как чешского оружейного завода, так и Colt Canada, а также средства баллистической защиты (бронежилеты и шлемы) от дочерней компании 4M Systems.



Мартин Дрда

Возраст: 46 лет

Компания: STV Group

Предприниматель возглавляет группу, которая сегодня является ключевым чешским производителем боеприпасов и единственным производителем крупнокалиберных боеприпасов. Корни семейного бизнеса уходят в середину 1990-х годов, когда отец Дрды, Вацлав, основал компанию STV Praha. Компания торговала ненужными военными материалами, а затем приобрела склад боеприпасов в Гайниште, недалеко от Нове-Место-под-Смркем, и еще один склад в Ратае. Группа STV владеет оружейным заводом Poličské strojírny с 2015 года. В прошлом году концерн продемонстрировал рекордные неконсолидированные продажи в размере 8,4 млрд крон и прибыль до налогообложения в размере 2,2 млрд крон. Годом ранее, как выяснила редакция, показатели были примерно на четверть меньше (продажи — 2,2 млрд, прибыль до налогообложения — 390 млн). Однако руководство компании утверждает, что это тоже результат неординарной ситуации, когда произошло «опустошение складов». STV направила в Украину артиллерийские боеприпасы, а также танковую и артиллерийскую технику.



Ошкар Вилаги

Возраст: 60 лет

Компания: Aero Vodochody

Словацкий миллиардер венгерской национальности. В течение двух лет он был депутатом послереволюционного чехословацкого парламента, сегодня возглавляет компанию Slovnaft и входит в состав топ-менеджмента венгерской группы MOL. По данным Seznam Zpráv, этот бизнесмен, в чьей собственности находится футбольный клуб первой лиги в Дунайской Стреде, в настоящее время представляет интересы венгерских мажоритарных акционеров чешского производителя учебно-тренировочных самолетов Aero Vodochody Aerospace. Хотя предполагается, что венгерское правительство находится в конце цепочки компаний, которые теперь контролируют Aero после прошлогодних изменений, поговаривают также о том, что доля в компании принадлежит самому Вилаги, другу венгерского премьер-министра Орбана. Во всяком случае он является главой совета директоров венгерской компании HSC Aerojet, в которой также есть представители чешских миноритарных акционеров. Seznam Zprávy неоднократно пытался связаться с Вилаги как по телефону, так и по электронной почте, но он не ответил на вопросы о своей роли в чешском заводе. В прошлом году объем продаж Aero Vodochody составил около 4 млрд чешских крон, а прибыль — около 190 млн. крон. Годом ранее выручка составляла 2,4 млрд крон, а компания получила убыток. Новые возможности открывает, например, прошлогодний заказ на 12самолетов L-39NG, полученный от Министерства обороны Венгрии.



Ричард Хава с семьей

Возраст: 66 лет

Компания: Omnipol

Бизнесмен, проживающий в Швейцарии, вместе со своими сыновьями (Петером и Мартином) владеет компанией Omnipol, которая фактически является последним действующим остатком коммунистического зарубежного торгового предприятия. Компания Omnipol, принадлежащая семье, в настоящее время владеет акциями двух чешских авиационных заводов. Во-первых, ей принадлежит 24% акций Aero Vodochody, производителя учебно-боевых самолетов, во-вторых, с прошлого года она владеет бывшим Let Kunovice (Aircraft Industries), выпускающим небольшие транспортные самолеты. Omnipol выкупил эту компанию у россиян. С 2011 года в состав группы также входит пардубицкая компания Era, известная разработкой и производством пассивных радаров. Пресс-секретарь Omnipol заявила, что в силу специфики бизнеса группы, в который не входят производство боеприпасов и наземной техники, война в Украине не сильно повлияла на продажи. Компания, как утверждается, сосредоточилась на «совершенно других рынках». Однако Omnipol еще не опубликовала данные за прошлый год (в 2021 году объем продаж составил около 1 млрд чешских крон). В прошлом Хава был известен своими контактами с бывшим заместителем министра обороны, а затем основателем TOP 09 Мирославом Калоусеком.



Йиржи Сауэр

Возраст: 47 лет

Компания: холдинг L. P. P.

Бизнесмен, в недавнем прошлом работавший на производителя оружия Михала Стрнада. В CSG он был руководителем и совладельцем подразделения Aerospace, специализирующегося на аэрокосмической и радарной технике. Однако после разногласий они со Стрнадом разошлись, и четыре года назад он вместе со своим коллегой Радимом Петрашем основал компанию L. P. P. Holding. Материнская компания LPP сообщила о рекордных продажах в прошлом году (577 млн) и рекордной чистой прибыли (82 млн). Оружейная фирма также объясняет эти показатели, более чем вдвое превышающие результаты 2021 года, спросом, связанным с войной в Украине. Наблюдатели отмечают тесные связи Сауэра с Франтишеком Шульцем, одним из ключевых заместителей министра обороны, у которого холдинг Сауэра в прошлом году приобрел долю в RobotScientific. В последние месяцы фирма Сауэра заинтересовалась, в частности, поставками легких штурмовых машин для чешской армии, представляя интересы британского производителя Supacat.



Михал Смрж

Возраст: 59 лет

Компания: MPI Group

Владелец оружейной компании MPI Group, которая, согласно годовому отчету, в прошлом году заработала более 250 млн чешских крон (годом ранее — чуть более 50 млн крон). Прибыль после уплаты налогов составила 124 млн крон, в то время как в 2021 году компания была в минусе. Руководство MPI не сообщило редакции, как отразился в цифрах экспорт военной техники в Украину, даже после того, как его об этом настоятельно попросили. В собственности Смржа также находится производственная компания ZVI, занимающаяся производством среднекалиберного оружия и боеприпасов в регионе Всетин. В прошлом Михал Смрж привлекался к судебной ответственности по делу о покупке автомобилей Tatra (вместе с бывшим министром обороны Мартином Бартаком), однако обвинения были сняты. Впоследствии он безуспешно добивался в суде компенсации по этому делу. В деловом мире Смрж известен, в частности, своими обширными деловыми связями в Израиле и пристрастием к марафонскому бегу.



Ярослав Черны

Возраст: 73 года

Компания: SVOS

Пржелоучская компания SVOS, принадлежащая Ярославу Черны, специализируется на производстве бронетехники. Помимо специальных модификаций гражданских лимузинов и внедорожников, компания предлагает также военные и полицейские машины. По этой причине компания Черны является одним из самых малозаметных игроков в чешской оружейной промышленности. Владелец SVOS утверждает, что украинский конфликт не оказал существенного влияния на их бизнес. По словам Черны, по-прежнему преобладает производство специальных автомобилей для посольств, миссий ООН и ОБСЕ. В прошлом году компания сообщила о продажах в размере 216 млн, что примерно на 10 млн больше, чем в 2021 году. Ранее компания планировала поставлять чешской армии собственные бронеавтомобили Perun, однако Министерство обороны в итоге отказалось от контракта.



Петр Сисак с семьей

Возраст: 56 лет

Компания: Zeveta Bojkovice

Компания Zeveta Bojkovice из региона Угерске-Градиште, где, в частности, производятся ручные гранаты, формально принадлежит пражской бизнесвумен Люции Коллинз Сисаковой (34 года). Однако на протяжении многих лет ключевое влияние в оружейной отрасли приписывалось ее отцу — миллиардеру Петру Сисаку, который в прошлом году предстал перед судом по делу о махинациях с банкротством компании Via Chem Group. Даже компания Zeveta Bojkovice в прошлом году заметно улучшила свои показатели. Ее продажи достигли 129 млн крон по сравнению с 76 млн крон в предыдущем году. Чистая прибыль составила около 16 млн крон. Компания не ответила на вопросы редакции о своих результатах.



Карел Пражак

Возраст: 54 года

Компания: Synthesia

Это не классический производитель оружия, но после того, как миллиардер, владеющий, в частности, хоккейным клубом HC Sparta Praha, приобрел у холдинга Agrofert Бабиша пардубицкую химическую компанию Synthesia, он будет оказывать косвенное влияние на производство боеприпасов на чешских заводах. Дело в том, что Synthesia производит нитроцеллюлозу для военных нужд, будучи одним из пяти производителей в Европе. Это ключевое сырье для производства пороха, от поставок которого во многом зависит государственная компания Explosia, с которой Synthesia соседствует в Пардубице и имеет общие сети сбыта. В прошлом году Synthesia увеличила объем продаж примерно на полмиллиарда, до 4,7 млрд крон, при этом 42% продаж пришлось на нитроцеллюлозу, производство которой значительно выросло по сравнению с предыдущим годом. Кроме Пражака, на Synthesia безуспешно претендовал (в пакете с издательским домом Mafra) Михал Стрнад из крупнейшей чешской оружейной компании CSG, с которой Explosia продолжает сотрудничать в области производства крупнокалиберных боеприпасов. Карел Пражак был одним из деловых партнеров упомянутого выше Петра Сисака из Zeveta Bojkovice.



Мириам Бирманн

Возраст: 65 лет

Компания: Sellier & Bellot

Гражданка Италии, проживающая в Лондоне, владеет в городе Влашим производителем боеприпасов Sellier & Bellot через транснациональную семейную фирму CBC. Согласно более раннему заявлению руководства, эта женщина также получила удостоверение о проверке на благонадежность от Чешского управления национальной безопасности. Компания CBC появилась во Влашиме в 2009 году. Изначально это бразильская компания (Companhia Brasileira de Cartuchos), основанная в 1926 году и постепенно ставшая ключевым мировым игроком в области производства малокалиберных боеприпасов для военных, полицейских и коммерческих рынков. Основной продукцией филиала во Влашиме являются пистолетные и револьверные патроны и шариковые гильзы. В 2021 году объем продаж Sellier & Bellot составил около 5,8 млрд крон, а в прошлом году компания отчиталась о 7,1 млрд крон. Уже через несколько недель после начала войны в Украине руководство компании сообщило об «огромном» росте интереса к своей продукции. А также о том, что «все имеющиеся патроны требуемой специальной конструкции» были переданы компанией украинской армии в начале конфликта.



Военный экспорт из Чехии в 2022 году

– Общий объем экспорта военной техники в прошлом году (на основании выданных лицензий) составил 29,7 млрд крон, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года, когда он составлял чуть более 14 млрд крон.

– Экспорт военной техники осуществлялся в 95 стран, но наибольшее количество лицензий было выдано на экспорт в Украину (242), далее следуют Словакия (111), США (90), Польша (81), Швейцария (81) и Германия (66 лицензий).

– Экспорт из Чехии в Украину составил 12,8 млрд чешских крон.

– Наибольшую часть экспорта в Украину составили боеприпасы (70%), в основном крупного калибра, остальное — тяжелая техника. В их число входили танки и другие бронированные машины, артиллерийские системы и системы ПВО.



Преобладающие рекордные показатели возрождают споры о том, должны ли оружейники так же платить государству налог на прибыль в период кризиса, как и другие высокодоходные компании энергетического, нефтехимического, ископаемого топлива и банковского сектора.



«Мы боимся, что кто-то снова об этом вспомнит», — заметил неназванный топ-менеджер одной из оружейных компаний.



Министр Збынек Станюра в прошлом году опроверг это мнение, заявив, что ни одна другая страна не обременяет сейчас свои оружейные компании повышенными налогами. «В этом мы были бы совершенно уникальны», — заявил он в октябре прошлого года в интервью Seznam Zprávy. Однако есть и другие мнения на этот счет.



Нельзя отдавать предпочтение одному сектору перед другим

Например, бывший министр финансов Йиржи Руснок считает справедливым равное отношение государства ко всем компаниям, в том числе и к оружейным заводам.



«Я вообще против выборочного налогообложения, но я могу понять причины, по которым государство решило обложить налогом необычную прибыль в это экстраординарное время. Но, сделав это, оно должно относиться ко всем одинаково. Может быть, какие-то оружейные заводы под это попадут, а какие-то нет, но государство не должно отдавать предпочтение одним отраслям перед другими», — сказал Руснок в интервью.



Александр Вондра, бывший министр обороны и заместитель председателя правящей партии ODS, придерживается иного мнения. «Если в перспективе подобные доходы сохранятся, то может быть, но сейчас для этого не время», — считает он.



Нынешний евродепутат видит ситуацию с оружейными компаниями совершенно иной, чем с банками и энергетическими компаниями. Она находится в контексте продолжающейся войны, которая все еще не закончилась, и Украина экзистенциально зависит от западной военной помощи.



«Мощностей для производства оружия не хватает, склады оружия и боеприпасов пусты. Из-за войны и высокого спроса. Не только в нашей стране, но и во всей Европе», — отмечает он. Вондра, как и многие другие, обращает внимание и на такой аспект: оружейным заводам в Евросоюзе гораздо сложнее получить доступ к инвестиционным средствам, и повышение налогов будет тормозить их развитие.



Аналогичным образом выступает против повышения налогов бывший заместитель премьер-министра правительства Бабиша Ян Гамачек, который недавно стал вице-президентом Ассоциации оборонной промышленности и безопасности.



«Чтобы ответить на возросший в результате российского вторжения и войны в Украине спрос, оборонные предприятия вынуждены были инвестировать значительные средства в увеличение своих мощностей. Ряд компаний уже давно испытывают трудности с получением кредитного финансирования для своей деятельности в результате ограничительной политики некоторых банков в отношении оборонной промышленности», — выступает против повышения налогов Гамачек.



Сами оружейные компании часто отмечают, что высокие прибыли, которые они получили в прошлом году, вряд ли повторятся.



«Это связано с тем, что мы опустошили наши склады. Это не может повториться», — говорит Павел Беран, финансовый директор STV Group. Группа поставляла в Украину танковую и артиллерийскую технику, а также крупнокалиберные боеприпасы.



«Без каких-либо субсидий мы вложили сотни миллионов крон за последний год в увеличение производственных мощностей, особенно в артиллерийские боеприпасы, и готовим дальнейшие значительные инвестиции для увеличения производства этих боеприпасов», — также отметил Беран.



Однако, как отмечают многие эксперты, спрос на оружие и боеприпасы не ослабеет еще долгое время. Поэтому у оружейных заводов будет много работы на долгие годы и после окончания войны.



Дело в том, что пополнять свои запасы придется всем армиям (не только чешской). Ежегодный отчет о контроле за экспортом вооружений за 2002 год наглядно показывает, сколько боеприпасов и оборудования было вывезено со складов для помощи Украине. Кроме того, большинство стран — членов ЕС и НАТО готовы вкладывать значительные средства в модернизацию, что откроет дополнительные возможности для бизнеса оружейников.



Что Министерство обороны предоставило Украине

Согласно официальной информации, в 2022 году Министерство обороны Чехии поставило Украине следующую военную технику:



38 танков, 55 боевых машин пехоты, 4 единицы авиационной техники, 13 самоходных пушек-гаубиц, 5 разведывательных военных машин, 47 автомобилей, 27 518 артиллерийских снарядов, 12 ракетных установок, 4 900 ракет для реактивных установок, 8 022 бронетранспортера, 128 минометов, 17 400 мин для минометов, 291 зенитное орудие, 30 025 пистолетов, 11 233 единицы длинноствольного стрелкового оружия, 4 263 000 патронов для стрелкового оружия.













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