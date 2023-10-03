Пражские улицы Легерова, Сокольска и Йечна будут модернизированы
3 октября 2023
23:00
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Пражские улицы Легерова, Сокольска и Йечна ожидает полная реконструкция. Цель проекта — создать современные городские улицы. Затраты оцениваются примерно в 1 млрд крон. Точная форма изменений будет определена проектом, для которого Техническая администрация коммуникаций (TSK) ищет проектировщика.
Условия тендера опубликованы на сайте tenderarena.cz. Предполагается, что специалисты отремонтируют покрытие и восстановят зеленые насаждения на улицах Легерова, Сокольска и Йечна. Они также оценят возможность разметки дорожек для велосипедистов.
На улице Йечна необходимо переложить дорожное покрытие из-за шумового загрязнения от асфальта. TSK будет сотрудничать с транспортной компанией (DPP), которая планирует отремонтировать оживленную трамвайную линию, находящуюся в плохом состоянии.
Как будут выглядеть улицы, станет ясно только из окончательного варианта проекта. Этот вопрос TSK предстоит обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая мэрию и руководство городских районов.
Одновременно, как сообщает tenderarena.cz, должно быть проведено исследование, можно ли отменить подземные переходы на площади у Нусельского моста, которые проходят под улицами Легерова и Сокольска. Вместо них можно было бы создать обычные пешеходные переходы.
«Замена подземных переходов должна быть рассмотрена в более широком масштабе с учетом влияния на движение транспорта по улицам Легерова и Сокольска», — говорится в документе. За последние годы на этой магистрали был создан новый пешеходный переход, например, у Национального музея.
«Целью проектов является создание благоприятных, эстетически ценных и соответствующих транспортным требованиям городских проспектов и общественных пространств, которые повысят безопасность пешеходов и велосипедистов, существенно улучшат впечатления пользователей, а также создадут достаточную площадь для долгосрочных жизнеспособных посадок деревьев с использованием принципов эффективного управления ливневыми стоками», — говорится в документе.
Сколько будут стоить работы по благоустройству, на данный момент неясно. Это будет зависеть от дизайна проекта и результатов конкурса для застройщиков.
Автомагистраль «Север — Юг» — одна из самых загруженных дорог мегаполиса, по которой ежедневно движется до 100 000 автомобилей.
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