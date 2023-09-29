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В рухнувшем в Италии автобусе были украинцы. Погибших пока не опознали

Анастасия Князева
4 октября 2023
10:15
387
Не все погибшие пока опознаны, среди них женщины из Украины, гражданка Германии и итальянский водитель автобуса.
Министерство иностранных дел Чехии не располагает информацией о том, были ли граждане Чехии среди пассажиров автобуса, разбившегося во вторник вечером недалеко от Венеции. По последним сообщениям итальянских СМИ, жертвами крушения и пожара в автобусе стал 21 человек, двое из которых — дети. 

Однако до сих пор не опознаны все погибшие. По данным La Repubblica, 15 человек также получили ранения, причем несколько из них — серьезные. Среди пострадавших — граждане Украины, Австрии, Испании, Германии, Хорватии и Франции.

По данным Adnkronos, среди погибших по меньшей мере четыре гражданки Украины, один гражданин Германии и водитель автобуса из Италии. Опознание некоторых жертв, вероятно, займет больше времени, поскольку после аварии автобус загорелся.

По данным агентства, среди пострадавших также четыре гражданина Украины (две женщины, мужчина и несовершеннолетняя), один немец, француженка, хорват, два испанца и двое несовершеннолетних из Австрии. Состояние некоторых раненых тяжелое, по крайней мере, двое находятся в отделениях интенсивной терапии после проведенных операций.

«Наше Генеральное консульство в Милане находится в контакте с итальянской полицией, которая подтвердила, что на месте происшествия находилось несколько иностранцев. Однако у нас нет информации о том, что в автобусе находились граждане Чехии», — заявила представитель Министерства иностранных дел Чехии Мариана Вернерова.


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