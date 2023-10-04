ВИДЕО: пьяный отец покрыл матом дорожных рабочих на глазах у плачущего сына

Анастасия Князева 5 октября 2023 15:00 182

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 пьяный мужчина принялся материться на рабочих, ремонтировавших дорогу на улице Хорнятецка в Праге 8. Мужчине не понравилось восстановление горизонтальной дорожной разметки, и, когда рабочие не реагировали на его ругательства, он попытался нанести им физический вред. Плачущий восьмилетний сын мужчины стал свидетелем этих действий и в итоге оказался в руках полиции после того, как его отец был задержан.