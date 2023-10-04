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ВИДЕО: пьяный отец покрыл матом дорожных рабочих на глазах у плачущего сына

Анастасия Князева
5 октября 2023
15:00
182
В пятницу, 29 сентября, около 21:00 пьяный мужчина принялся материться на рабочих, ремонтировавших дорогу на улице Хорнятецка в Праге 8. Мужчине не понравилось восстановление горизонтальной дорожной разметки, и, когда рабочие не реагировали на его ругательства, он попытался нанести им физический вред. Плачущий восьмилетний сын мужчины стал свидетелем этих действий и в итоге оказался в руках полиции после того, как его отец был задержан.
Пражские обратили внимание на инцидент в тот момент, когда словесные выпады пьяного агрессора сменились попытками физической расправы над рабочими. Кроме того, сотрудники городской полиции обнаружили, что с мужчиной был восьмилетний сын, который плакал из-за действий отца и пытался его остановить. 

«Полицейские остановились и стали разбираться в ситуации. 42-летний агрессивный мужчина, явно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, все еще пытался прервать дорожные работы. Затем он обратил свою агрессию на патрульных. Когда он протянул руку к одному из полицейских, его тут же утихомирили, а на руки надели наручники», — описала ситуацию пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова на странице полиции в Facebook. В организме пьяного агрессора было 2,22 промилле алкоголя, и, поскольку он не контролировал свое поведение, то оказался в центре задержания.



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полиция Прага

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