Шесть АЗС в Чехии оштрафованы за некачественное топливо

Самый большой штраф из всех шести недавно оштрафованных АЗС был наложен на АЗС Votava в Тисовце-Држевеше Пардубицкого края. Первоначально сумма штрафа составляла 600 000 крон, но затем CTIA снизила санкции до полумиллиона крон. На этой АЗС было проведено две проверки, и обе выявили проблемы.





«Проданное дизельное топливо при лабораторном анализе не соответствовало требованиям стандарта CSN по показателю окислительной стабильности, так как при значении 86 г/м3 было обнаружено превышение максимального значения, которое с учетом неопределенности измерений составляет 33 г/м3», — говорится в сообщении CTIA.





Список АЗС с некачественным топливом доступен на сайте ведомства.





Из четырех АЗС, расположенных в Праге и Среднечешском крае, наибольший штраф в размере 200 тыс. крон получила Omar Oil в Брандыске (Среднечешский край). Первоначально владелец был оштрафован на полмиллиона крон, но в итоге инспекция снизила размер штрафа, несмотря на то, что на АЗС продавалось как плохое дизельное топливо, так и плохой бензин. Дизельное топливо не соответствовало показателям температуры вспышки и конца дистилляции. Совпадение этих показателей указывает на недисциплинированность при транспортировке топлива, когда дизельное топливо при перевозке загрязнялось бензином и наоборот.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:



