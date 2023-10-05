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Шесть АЗС в Чехии оштрафованы за некачественное топливо

Новости 420on
6 октября 2023
08:30
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Чешское управление торговой инспекции (CTIA) опубликовало очередной список автозаправочных станций, продающих некачественное топливо. За последние два месяца в него были добавлены еще шесть АЗС. Четыре из них расположены в Праге и регионе Центральной Богемии, сообщает Kverulant.org.
 
Самый большой штраф из всех шести недавно оштрафованных АЗС был наложен на АЗС Votava в Тисовце-Држевеше Пардубицкого края. Первоначально сумма штрафа составляла 600 000 крон, но затем CTIA снизила санкции до полумиллиона крон. На этой АЗС было проведено две проверки, и обе выявили проблемы.

«Проданное дизельное топливо при лабораторном анализе не соответствовало требованиям стандарта CSN по показателю окислительной стабильности, так как при значении 86 г/м3 было обнаружено превышение максимального значения, которое с учетом неопределенности измерений составляет 33 г/м3», — говорится в сообщении CTIA.

Список АЗС с некачественным топливом доступен на сайте ведомства.

Из четырех АЗС, расположенных в Праге и Среднечешском крае, наибольший штраф в размере 200 тыс. крон получила Omar Oil в Брандыске (Среднечешский край). Первоначально владелец был оштрафован на полмиллиона крон, но в итоге инспекция снизила размер штрафа, несмотря на то, что на АЗС продавалось как плохое дизельное топливо, так и плохой бензин. Дизельное топливо не соответствовало показателям температуры вспышки и конца дистилляции. Совпадение этих показателей указывает на недисциплинированность при транспортировке топлива, когда дизельное топливо при перевозке загрязнялось бензином и наоборот.

Источник: novinky.cz

 


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Чехия штраф Автомобили бензин Прага

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