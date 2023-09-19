Когда начало отопительного сезона в Чехии?

Чрезвычайно теплый сентябрь этого года повлиял на то, что отопительный сезон все не начинается. Хотя, согласно средним многолетним данным, отопительный сезон стартует примерно 17 сентября, на сегодняшний день, 6 октября, отопление в большинстве населенных пунктов еще не включили. Это связано с дневными температурами выше среднего уровня в 20°C.

В этом году Ассоциация теплоснабжения ожидает начала отопительного сезона в конце следующей недели, хотя в некоторых местах топить уже начали на этой неделе, например в Брно и Трутновском регионе. В прошлом году, например, Пражская отопительная компания начала отопительный сезон 19 сентября, а в позапрошлом — 20 сентября.

Согласно постановлению Министерства промышленности и торговли о правилах отопления и нагрева горячей воды, которое является определяющим документом, отопительный сезон в Чехии длится с 1 сентября до конца мая следующего года.

Теплоснабжающие организации обязаны осуществлять подачу тепла, если среднесуточная температура в течение двух дней подряд опускается ниже 13°C и не ожидается ее повышения на следующий день. Средняя температура определяется как среднее от суммы температур, измеренных в 7, 14 и 21 час, причем температура, измеренная в 21 час, учитывается в сумме дважды.

Несмотря на то, что в настоящее время утренние температуры низкие и в некоторых квартирах утром может быть холодно, более высокие дневные температуры скорректировали среднее значение, и оно не опускается ниже 13 градусов.

Если средняя температура поднимется выше 13 градусов в течение двух дней подряд и по прогнозу не ожидается ее понижения, снабжение может быть прервано. В случае раннего начала отопительного сезона это обычно происходит во время бабьего лета, которое наступает в конце сентября — начале октября и сопровождается теплой и солнечной погодой.





Частичное похолодание, ожидаемое метеорологами на рубеже недели, не должно продлиться долго, и в ближайшие дни дневные максимумы вновь превысят 20°C.





В период с 1961 по 1990 гг. отопительный сезон начинался в среднем около 15 сентября. В последнее десятилетие, с 2011 по 2020 год, средняя дата начала отопительного сезона сместилась на 19 сентября и, таким образом, долгое время находилась в районе 17 сентября. Если в 2021 году сезон длится с 19 сентября по 9 мая, то, по данным Ассоциации теплоснабжения, в прошлом году отопительный сезон был примерно на две недели длиннее и начался на два дня раньше.













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