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Когда начало отопительного сезона в Чехии?

Анастасия Князева
6 октября 2023
14:30
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По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), среднемесячная температура в сентябре этого года в Чехии составила 16,5°C, что на 3,5°C выше долгосрочной нормы за период с 1991 по 2020 год. Кроме того, было восемь жарких дней с температурой выше 30°C, причем последний из них пришелся на 18 сентября, когда обычно начинается отопительный сезон в связи с понижением температуры.
Чрезвычайно теплый сентябрь этого года повлиял на то, что отопительный сезон все не начинается. Хотя, согласно средним многолетним данным, отопительный сезон стартует примерно 17 сентября, на сегодняшний день, 6 октября, отопление в большинстве населенных пунктов еще не включили. Это связано с дневными температурами выше среднего уровня в 20°C.
 
В этом году Ассоциация теплоснабжения ожидает начала отопительного сезона в конце следующей недели, хотя в некоторых местах топить уже начали на этой неделе, например в Брно и Трутновском регионе. В прошлом году, например, Пражская отопительная компания начала отопительный сезон 19 сентября, а в позапрошлом — 20 сентября.
 
Согласно постановлению Министерства промышленности и торговли о правилах отопления и нагрева горячей воды, которое является определяющим документом, отопительный сезон в Чехии длится с 1 сентября до конца мая следующего года.
 
Теплоснабжающие организации обязаны осуществлять подачу тепла, если среднесуточная температура в течение двух дней подряд опускается ниже 13°C и не ожидается ее повышения на следующий день. Средняя температура определяется как среднее от суммы температур, измеренных в 7, 14 и 21 час, причем температура, измеренная в 21 час, учитывается в сумме дважды.
 
Несмотря на то, что в настоящее время утренние температуры низкие и в некоторых квартирах утром может быть холодно, более высокие дневные температуры скорректировали среднее значение, и оно не опускается ниже 13 градусов.
 
Если средняя температура поднимется выше 13 градусов в течение двух дней подряд и по прогнозу не ожидается ее понижения, снабжение может быть прервано. В случае раннего начала отопительного сезона это обычно происходит во время бабьего лета, которое наступает в конце сентября — начале октября и сопровождается теплой и солнечной погодой.
 
 
Частичное похолодание, ожидаемое метеорологами на рубеже недели, не должно продлиться долго, и в ближайшие дни дневные максимумы вновь превысят 20°C.
 

В период с 1961 по 1990 гг. отопительный сезон начинался в среднем около 15 сентября. В последнее десятилетие, с 2011 по 2020 год, средняя дата начала отопительного сезона сместилась на 19 сентября и, таким образом, долгое время находилась в районе 17 сентября. Если в 2021 году сезон длится с 19 сентября по 9 мая, то, по данным Ассоциации теплоснабжения, в прошлом году отопительный сезон был примерно на две недели длиннее и начался на два дня раньше.



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