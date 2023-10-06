Чехию уже покинули 200 тысяч украинских беженцев

Он уточнил, что в общей сложности 561 605 украинских беженцев обратились за временной защитой в Чехии с начала конфликта до 1 октября этого года.

«Также по состоянию на 1 октября 358 740 человек физически обратились за так называемой временной защитой. Таким образом, более 200 000 из них уже покинули Чехию за время конфликта. Эти люди либо уехали в другие страны ЕС, либо вернулись в Украину», — сказал Ракушан в интервью Právo.

В то же время он возразил против утверждений некоторых политиков и отдельных представителей общественности о том, что чешские власти не знают, сколько и каких людей из Украины находится на территории Чехии.

«Все эти почти 360 000 человек пришли в Департамент по вопросам миграционной политики, чтобы отметить свои визы и предоставить необходимые нам данные», — сказал министр.

По словам Ракушана, те, кто до конца сентября не совершат обязательный личный визит в Департамент по вопросам убежища и миграционной политики, потеряют статус временной защиты в Чехии. По сравнению с онлайн-регистрацией беженцев на продление временной защиты, которая продолжалась до конца марта, в реальности явилось примерно на 14 500 человек меньше.

«Это беженцы, которые, по данным Департамента по вопросам убежища и миграционной политики, в подавляющем большинстве вернулись на территорию Украины», — отметил министр.

«Конечно, некоторые из них могли воспользоваться тем, что мы находимся в центре Шенгенской зоны, и уехать в другую страну-участницу».

Более 115 000 человек трудоустроены

По словам министра, из почти 359 000 зарегистрированных украинцев около 115 000 уже легально работают.

«Учитывая, что большая группа из этих 359 000 человек — это дети, пожилые люди и женщины, которые ухаживают за детьми и не могут работать, цифра в 115 000 человек — это очень хорошо, и тенденция к росту есть. На начало сентября она составляла 111 000 человек», — уточнил министр.

По самым скромным подсчетам, только в этом году легально работающие украинцы заплатят в государственный бюджет Чехии примерно 12–15 млрд крон в виде сборов.

«Это несет очевидную выгоду, и в долгосрочной перспективе средства, которые мы вложили, вернутся в Чехию», — сказал заместитель премьер-министра. Он считает, что украинские беженцы могут восполнить долгосрочную нехватку людей на рынке труда.

Языковой барьер у детей

Однако, по его словам, государство недооценивает языковое образование украинских детей: в школах часто создаются большие коммуникативные барьеры.

«Мы слишком полагались на то, что языки похожи, но языковая компетенция украинских детей в школах недостаточна. Мы пытаемся исправить это с министром образования Микулашем Беком и привлечь на следующий год деньги на очень квалифицированные языковые курсы», — сказал Ракузан.

Германия, например, пошла по более эффективному пути: в течение первых пяти месяцев все украинские дети интенсивно обучаются на языковых курсах, после чего их допускают в общеобразовательные школы.











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