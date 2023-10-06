Азиатский шершень впервые обнаружен в Чехии

«Вчера мы получили сообщение о том, что в одном из районов города Пльзень летают большие шершни, а присланные нам фотографии показали, что это, скорее всего, азиатский шершень. Сегодня мы выехали на место и убедились, что это действительно инвазивный вид. Теперь мы постараемся найти гнездо, связаться с пожарными, которые должны его ликвидировать и проинформировать местные власти и общественность», — заявил в пятницу Томаш Гернер (AOPK ČR).

«Этот вид опасен главным образом для пчел, которых он атакует в ульях. Гнезда имеют форму от круглой до грушевидной и вход сбоку. Чаще всего их можно обнаружить высоко в кронах лиственных деревьев или в человеческих постройках, реже — в земле», — добавила его коллега Каролина Шулова.

Она предупредила, что о появлении этого вида шершней необходимо немедленно сообщать по электронной почте [email protected] . «Желательно также приложить фотографию, чтобы избежать путаницы с другим видом насекомых, и при необходимости дать более точное описание», — заключила она.

Азиатские шершни появились в ряде европейских стран уже несколько лет назад. Их появление в Чехии пока сдерживается более холодной погодой.

Впервые азиатские шершни были зарегистрированы на Старом континенте в 2004 году во Франции. Впоследствии они распространились в Испании и Португалии. В последние годы отдельные гнезда были обнаружены также в Германии и Великобритании.

«Этим летом они были обнаружены в Венгрии вблизи границы со Словакией. По опыту стран, где имеются многолетние данные, таких как Португалия, Испания, Франция, Бельгия, важно обеспечить немедленное уничтожение обнаруженных гнезд. Недооценка ситуации в первые годы появления гнезд приводит к их постоянному заселению и очень сложному искоренению», — отметила Шулова.

Смогут ли азиатские шершни выжить в наших условиях, специалисты пока не знают. Они считают, что скорее нет.

«Однако не исключено, что азиатский шершень адаптируется к условиям Центральной Европы настолько, что сможет здесь перезимовать. Повышение температуры в ближайшие годы может изменить среду, которая станет более подходящей для этих шершней», — предположил в прошлом году Йиржи Данихлик с кафедры биохимии факультета естественных наук Университета прикладных наук.

Азиатский шершень нападает на пчел очень изощренным способом. «Поймав пчелу, шершень хватает ее за задние ноги когтями, избегая укуса пчелы. Затем он откусывает пчеле крылья, ноги и голову, пока не остается только грудь. Это богатый источник белка для шершня, поскольку грудная клетка состоит в основном из летательных мышц. Взрослые шершни либо питаются мышечной массой, либо переносят пищу в гнездо, где кормят ею развивающихся личинок», — пояснил Данихлик, добавив, что пчелиные колонии могут противостоять небольшим популяциям шершней. Ситуация ухудшается, когда они распространяются.

Правительство приняло план действий по борьбе с распространением инвазивных видов. В нем, в частности, упоминается азиатский шершень, опасный для пчелиных ульев.











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