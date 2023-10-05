В Прагу приедет Жан-Клод Ван Дамм

Мероприятие « Ночь с легендой » пройдет в пражском клубе SaSaZu и обещает стать настоящим праздником для всех фанатов актера. В этот вечер гости услышат увлекательные рассказы Жан-Клода Ван Дамма о том, как начиналась его карьера и как он добился мировой славы. Билеты доступны по ценам начиная с 1 490 крон, а для более комфортного отдыха можно выбрать стол с закусками, стоимость которого начинается от 3 490 крон.

Актер посещает Прагу далеко не впервые. В ноябре 1995 года он принимал патронаж над вечером кикбоксинга, а в 2010 году возглавлял жюри конкурса «Мисс Чешская Республика». Его визиты всегда сопровождаются большим интересом со стороны публики.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





