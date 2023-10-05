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В Прагу приедет Жан-Клод Ван Дамм

Анастасия Князева
6 октября 2023
22:00
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7 ноября в Праге состоится встреча с известным актером и бойцом Жан-Клодом Ван Даммом.
Мероприятие «Ночь с легендой» пройдет в пражском клубе SaSaZu и обещает стать настоящим праздником для всех фанатов актера. В этот вечер гости услышат увлекательные рассказы Жан-Клода Ван Дамма о том, как начиналась его карьера и как он добился мировой славы. Билеты доступны по ценам начиная с 1 490 крон, а для более комфортного отдыха можно выбрать стол с закусками, стоимость которого начинается от 3 490 крон.
 
Актер посещает Прагу далеко не впервые. В ноябре 1995 года он принимал патронаж над вечером кикбоксинга, а в 2010 году возглавлял жюри конкурса «Мисс Чешская Республика». Его визиты всегда сопровождаются большим интересом со стороны публики.



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