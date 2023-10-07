Чешские турагентства отменяют туры в Израиль

Чехи, не желающие немедленно возвращаться на родину, продолжают свои туры, а те, кто возвращается, воспользуются регулярным воздушным сообщением, сообщил сегодня агентству ČTK Ян Папеж, заместитель председателя Ассоциации туристических агентств Чешской Республики. По его словам, рейс для репатриации не планируется.



Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк сообщил сегодня днем агентству ČTK, что число чехов в Израиле, которые зарегистрировались в базе данных DROZD Министерства иностранных дел для оказания возможной помощи чешским гражданам за рубежом, с вечера субботы увеличилось со 167 до 198 человек. С утра субботы, когда террористы из движения ХАМАС атаковали Израиль, число зарегистрированных увеличилось примерно в четыре раза. В связи с происходящими в Израиле событиями авиакомпании всего мира отменили и постоянно отменяют десятки рейсов в израильские города, в том числе рейсы между Прагой и Тель-Авивом.



Согласно информации, предоставленной чешскими дипломатами и туристическими агентствами, чешские граждане, находящиеся сейчас в Израиле, находятся в безопасности, среди них нет жертв, раненых или похищенных. Министр иностранных дел Ян Липавский также разговаривал сегодня по телефону с главой израильской дипломатии Эли Коэном. Он сообщил ему, что Чехия готова оказать посильную помощь Израилю, который с утра субботы подвергается нападению палестинских радикалов. Чехия будет поддерживать еврейское государство как напрямую, так и на международном уровне.



После вечерней волны ракетных обстрелов ночь на большей части израильской территории прошла спокойно, сообщил сегодня заместитель посла Чешской Республики в Израиле Кирилл Бумбалек, находящийся сейчас в Тель-Авиве. По словам Бумбалека, сегодня для Израиля наступил первый рабочий день после праздников. «Ожидается, что, за исключением пострадавших районов, жизнь постепенно вернется в нормальное русло, однако школы остаются закрытыми, и чрезвычайное положение остается в силе», — сказал он. Он также сообщил, что общественный транспорт и аэропорт Тель-Авива функционируют. «Лишь некоторые авиакомпании отменили рейсы, а утренний рейс в Прагу, выполняемый компанией Smartwings, вылетел по расписанию», — добавил он.



Аэропорт имени Вацлава Гавела посоветовал пассажирам следить за сайтами авиакомпаний, у которых они приобрели билеты. Некоторые рейсы между Прагой и Тель-Авивом были отменены или задержаны. Компания Smartwings, выполняющая регулярные рейсы по маршруту «Прага — Тель-Авив», сегодня отправила специальный рейс, который доставит из Израиля в основном сотрудников компании и некоторых чешских граждан. Smartwings имеет одну из своих баз в Тель-Авиве, где сдает свои самолеты с экипажами в аренду израильским перевозчикам.



В субботу рейс, который должен был вылететь в Тель-Авив за четверть часа до полуночи, не вылетел из Праги. Регулярное сообщение было отложено в связи со сложившейся ситуацией в Израиле. «Мы отслеживаем и оцениваем ситуацию, и если она не ухудшится, то планируем возобновить полеты в понедельник в 04:00», — заявила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова. При таком же предположении перевозчик планирует выполнить сегодняшний ночной рейс из Праги в Тель-Авив в 23:45 в соответствии с расписанием полетов. Сегодняшний утренний вылет в 10:40, линия с прилетом в 21:00 и вылетом в 22:15, уже отменен, сообщила пресс-секретарь аэропорта Кара Дивишкова.



В субботу войска ХАМАС начали обстрел израильских городов и проникновение на израильскую территорию. Израильское правительство объявило войну и ответило масштабными авиаударами по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Конфликт уже привел к сотням погибших и раненых с обеих сторон.



«По словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, выступившего в субботу вечером перед иностранными дипломатами, значительная часть жертв — это мирные жители. Целые семьи, включая женщин и детей, были хладнокровно убиты. Подтвердились также сообщения о похищениях израильских гражданских лиц и солдат в секторе Газа, в которых, возможно, участвовали десятки человек», — заявил сегодня чешский дипломат Бумбалек.



Чешские правительственные и оппозиционные политики, а также президент страны Петр Павел уже выступили с резким осуждением субботнего нападения на Израиль.











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