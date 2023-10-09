В Праге начался отопительный сезон
9 октября 2023
21:00
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В связи с установившимися низкими температурами компания Pražská teplárenská 9 октября объявила о начале подачи тепла в домохозяйства.
Об этом компания сообщила на своем сайте. Другие поставщики по всей стране также начали отопительный сезон в последние дни.
По закону отопительный сезон длится с начала сентября до конца мая. В этот период отопление может быть ограничено или прервано, если среднесуточная температура наружного воздуха в районе превышает 13 градусов Цельсия не менее двух дней подряд.
«В понедельник, 9 октября, мы начинаем отопительный сезон этого года. Мы продолжим внимательно следить за развитием температур на улице и будем гибко реагировать в случае длительного потепления. Наши перегрузочные станции оснащены автоматической системой управления, которая в случае повышения температуры наружного воздуха будет регулировать работу оборудования и ограничивать нагрев, чтобы избежать нерационального использования энергии», — заявили в Pražská teplárenská.
Pražská teplárenská является одной из крупнейших тепловых сетей в Чехии по количеству эксплуатируемых объектов. Деятельность компании сосредоточена в Праге и прилегающих к ней районах.
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