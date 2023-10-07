Полицейские снова ловили змею. Владелица оставила ее в отеле вместо того, чтобы заплатить
9 октября 2023
18:00
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Полицейские прибыли в один из отелей Праги 3. В номере им пришлось ловить змею, которую хозяйка оставила там вместе со своими вещами.
Аналогичный случай произошел, практически с точностью до дня, год назад с тем же полицейским. «Если год назад хозяйку разыскали и заставили саму забрать змею, то в этот раз отлов был полностью в компетенции патруля», — сказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь муниципальной полиции.
Видеозапись отлова в этом и прошлом году муниципальная полиция разместила на своем профиле в Facebook.
Хозяйка, которая сначала продлила свое пребывание в отеле, не вернулась в номер и оставила там удава вместе со своими вещами и неоплаченным счетом. Пока хозяйка не забрала змею, она находится в приюте «Мехолупы».
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