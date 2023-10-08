В чем чехи обвиняют украинцев — результаты опроса Ipsos для чешского издания

Традиционный вводный опрос Ipsos был посвящен отношению чехов к представителям других национальностей.

Вопросы касались отдельных национальностей: словаков, цыган, украинцев, русских и вьетнамцев. Большинство считают цыган наиболее проблемным национальным меньшинством: 83% респондентов охарактеризовали отношения с ними как проблемные или очень проблемные. С другой стороны, словаки и вьетнамцы воспринимаются чехами как наименее проблемные. Две трети респондентов заявляют о беспроблемных отношениях со словаками, а большинство — с вьетнамцами.

Если сосредоточиться на тех, кто считает меньшинства очень проблемными, можно обнаружить значительные различия в зависимости от возраста. Молодые чехи в возрасте от 18 до 45 лет относятся к меньшинствам заметно лучше, чем представители старшего поколения. Это касается и украинцев.

Критическое отношение цыганскому меньшинству также наиболее заметно растет с увеличением возраста: чем старше люди, тем более проблематичным они считают сосуществование с цыганами. Только люди в возрасте 66 лет и старше вновь становятся более доброжелательными.

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, видят в приезде украинцев преимущества





Seznam Zprávy более подробно рассмотрел отношение чехов к представителям украинского меньшинства. В этом случае опрос выявил большую разницу между полами. Так, если более трети чешских мужчин видят преимущества в приезде украинцев, то среди женщин таких только 17%.

Однако если попросить респондентов более конкретно указать, в чем именно они видят преимущество украинцев, то различия полностью стираются: и мужчины, и женщины отвечают очень похоже.

Большинство чехов положительно относятся к тому, что украинцы занимаются работой, которую сами чехи не хотят выполнять или где существует общая нехватка рабочих рук. Так считают около трех четвертей респондентов.

Заметно меньше людей — и в данном случае больше женщин (23%), чем мужчин (17%) — ценят то, что их дети общаются с людьми из других стран. Менее одной пятой также называют в качестве преимущества то, что украинцы увеличивают продажи местному бизнесу.





Мы за счет пособий обеспечиваем украинцев, считает большинство чехов

Если говорить о конкретных причинах, по которым люди не считают приезд украинцев положительным фактором, то около трех четвертей респондентов утверждают, что чешское общество обеспечивает их пособиями. Более трети считают, что украинцы не вписываются в общество, еще треть упоминает, что их дети занимают места в детских садах. Более четверти считают, что украинцы отнимают работу у коренных чехов.

Исследование, изучающее население Чехии, сбор данных сентябрь 2023 года, инструмент сбора данных Ipsos онлайн-панель Populace. cz. В опросе принял участие 1 381 респондент.













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