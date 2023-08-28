Чешские пенсионеры комментируют акцию Lidl, где им пообещали скидку

Понедельник, утро. Без нескольких минут семь. На улице еще темно, термометр в брненском магазине района Брно-Быстрц показывает восемь градусов по Цельсию.

В коридоре магазина немецкой сети, имеющей более 300 филиалов в Чехии, толпятся около 15 человек.

Большинство из них — пожилые покупатели. Именно на клиентов старше 65 лет рассчитана «Неделя пенсионеров» — довольно необычная скидочная акция, накаляющая страсти. Если покупатели предъявляют на кассе удостоверение личности с фотографией, они смогут получить 10-процентную скидку на отдельные продовольственные товары.

Людей в проходе становится все больше. Наружные двери открываются и закрываются в ответ на их движение. Снова и снова.

Среди ожидающих — седовласый Йозеф в синей стеганой куртке. Он знает о проведении акции и признается, что пришел из любопытства. «Здесь написано, посмотрите», — он указывает на большую желто-красную надпись на доске «Подарок для пенсионеров 65+».

Мужчина лет семидесяти, не пожелавший назвать своего имени, также направляется за покупками. «Я не так часто здесь бываю, просто иду с ночной смены, так что куплю только самое необходимое», — объясняет он.

Он не знал о скидках заранее. «Я не потрачу и ста крон. Скидкой воспользоваться могу, но какая мне от этого польза? Если бы это была большая покупка на тысячу, то стоило бы, а так?» — продолжает он.

«Если уж они обобрали нас на такую сумму, то пусть засунут это... сами знаете куда. И я не имею в виду сетевые магазины. Вы знаете, кого я имею в виду», — сердится он на «тех, кто находится на самом верху». Эксперты расходятся во мнении, в какой степени в росте цен виноваты государство, фермеры, производители или сети супермаркетов.

Интерес вызвала вчерашняя выпечка

В нескольких километрах отсюда, в Кралово-Поле, люди все еще ждут у магазина в темноте. Около 30 человек дожидаются открытия.

«Я пришла за вчерашней выпечкой, так как на нее действует 70-процентная скидка», — говорит г-жа Хладка, добавляя, что акция со скидкой 10% ее не интересует.

Ее пример подтверждает, что клиенты по утрам охотнее пользуются другими, привычными скидками. Хлеб с 70-процентной скидкой или упаковки старых «кайзерок» по 10 крон, булочки и другая мелкая выпечка интересуют пожилых людей больше, чем яйца и свежий хлеб, которые стоят на десятую долю дешевле. Время 07:30, а корзины с уцененной выпечкой уже почти пусты.

Никола, продавщица, не отмечает огромного спроса. «Несколько человек пришли со своими удостоверениями личности, но пока это только наши традиционные утренние покупатели. Они очень хорошо ориентируются в скидках. В остальном мне кажется, что многие люди не знают об акции или не проявляют интереса, но это еще только начало», — отмечает она.

Она не видит проблемы в проверке удостоверений личности; по ее словам, сотрудники привыкли проверять удостоверения, например, у подростков, покупающих алкоголь.

«Те, кто наверху, этого не понимают»

Базовые цены (для пенсионеров) на продукты питания со скидками особо не растут и не падают. Рогалик за 2,90 кроны, десяток яиц за 49,90, огурец за 19,90. Другая сеть предлагает этот овощ за полцены.

«Мы хотели ориентироваться на пожилых людей. Поэтому мы включили в ассортимент продукты по тем категориям, которые они часто покупают. В то же время это те продукты, которые в последнее время больше всего подорожали в связи с инфляцией», — поясняет управляющий директор компании Вит Правда.

Сама акция вызвала резонанс еще до ее начала, когда министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) прокомментировал ее в социальной сети X (бывший Twitter).

«В последние месяцы цены на сельскохозяйственные товары значительно снизились. Поэтому я был бы признателен, если бы сети в этой ситуации не делали подобных скидочных акций, а отразили бы снижение цен на товары в своих ценах не только для пенсионеров, но и для всех покупателей», — написал он.

Напомним, что весной Юречка заступился за своего коллегу по партии и теперь уже бывшего министра сельского хозяйства Зденека Некулу, который по случайному совпадению похвалил ту же сеть супермаркетов за более дешевую муку, цена на которую, однако, была обусловлена покупкой на определенную сумму.

Некоторые покупатели приветствовали эту акцию. «Я бы сказала, что это хороший жест», — улыбается г-жа Мала. Однако она и ее муж не планируют пользоваться акцией для пожилых людей, говоря, что сэкономили бы всего 10–15 крон.

«Я не собираюсь покупать много выпечки и овощей к празднику, а потом замораживать их. Для нас это не имеет смысла. Нам повезло, что мы получаем две пенсии. Я понимаю, что для людей, которые живут на одну очень маленькую пенсию, каждая крона на счету», — говорит она.

Но есть и противоположные мнения. «Мы как раз говорили об этом. Это стыдно, они просто дурачат людей», — отмечают двое мужчин рядом с пустой тележкой для покупок.

Один из них только собирается войти, другой уже вышел с пустой сумкой. «Изначально я хотел взять удостоверение и купить один рогалик. Обычно он стоит 2,90, а они скинули до 2,60 и все равно округлили. Мы же не дураки», — пожимает он плечами.

Они оба сетуют на рост цен на продукты: «Те, кто наверху, не представляют, как живут простые люди. Должна быть какая-то нормальная цена для всех. Нам приходится много мучиться с выбором, чтобы свести концы с концами».

Обделенная вниманием группа?

Эксперт по маркетингу Ондрей Слама считает, что ориентация на пожилых людей вполне оправданна. «Возрастная группа старше 65 лет очень велика. Маркетологи иногда несправедливо пренебрегают ей, но непосредственная покупательская способность подростков, особенно для продовольственных сетей, может быть не так интересна, как целевая группа пожилых людей», — отмечает он.

«Если я не ошибаюсь, у пожилых людей есть и другие способы подтвердить свой возраст — например, с помощью различных карточек. Механизм проверки может быть донесен хорошо или плохо. Я понимаю, что у некоторых людей это может вызвать эмоции», — говорит он.

Г-жа Хана тоже не собирается «унижаться», показывая свое удостоверение личности. «Я считаю, что это дегуманизирует пожилых людей. Я давно отношусь к этой категории, но просить такую скидку я бы точно не стала. Ни за что», — однозначно заявляет она.

В то же время она понимает, что есть те, кто вынужден считать каждую крону. «У некоторых людей очень тяжелая жизнь. Нам приходится как-то выкручиваться. Мы не будем есть семгу два раза в неделю, а будем покупать филе. Хотя оно тоже дорогое», — говорит женщина.















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