Швейцария хочет отменить временную защиту для украинских беженцев

Специальное разрешение S, которое было выдано 12 марта 2022 года, всего через несколько дней после того, как в Швейцарию начала прибывать первая волна украинцев, спасающихся от российской агрессии, — было призвано «обеспечить защиту людям, бежавшим из Украины, как можно быстрее и без бюрократических препятствий», говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

Разрешение позволяло украинцам работать в Швейцарии и гарантировало им бесплатное медицинское обслуживание, языковые курсы и жилищные пособия.

«Статус S никогда не был предназначен для долгосрочного проживания в Швейцарии. Он гарантирует защиту только на тот период времени, когда люди подвергаются серьезной общей опасности в своей стране», — заявило швейцарское правительство.

Хотя Федеральный совет — правительство Швейцарии — признал, что «невозможно предсказать, когда закончится война в Украине и когда беженцы смогут без риска вернуться в свою страну», Министерство юстиции и полиции поручило Государственному секретариату по миграции (SEM) «определить, при каких правовых, организационных и процедурных условиях может быть рассмотрен вопрос об аннулировании статуса S».

В результате федеральное ведомство SEM разработало предварительный план отмены статуса S, согласно которому отмена должна произойти через два-три года после начала войны, в 2024 или 2025 году, сообщает на своем сайте издание Swiss Info. Точная дата пока неизвестна, но Федеральный совет заявил, что будет соблюдать свое решение от ноября 2022 года, когда он обязался не отменять статус S до марта 2024 года, если ситуация в Украине не стабилизируется в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что около 70 000 украинцев начнут возвращаться на родину из Швейцарии с момента отмены статуса, причем швейцарское правительство планирует, что 80% из них уедут добровольно. По данным швейцарских СМИ, это связано с тем, что большинство из них — семьи, которые были разделены из-за того, что мужчины остались в Украине.

Ожидается, что 20% вновь прибывших, около 14 000 украинцев, захотят остаться в Швейцарии после отмены S-статуса. Однако, по оценкам швейцарского правительства, этот процент будет зависеть от продолжительности войны в Украине.

Как сообщается на сайте UBN, швейцарские власти опасаются, что чем дольше украинцы будут оставаться в стране, тем меньше вероятность того, что они захотят уехать. Поэтому в докладе делается вывод, что необходимо сделать все возможное, чтобы стимулировать добровольный отъезд украинцев на родину.

По мнению швейцарского правительства, период выезда не должен быть ни слишком коротким — чтобы можно было спланировать логистику возвращения, ни слишком длинным, чтобы не побуждать людей откладывать его, сообщает The Local. В связи с этим план правительства предлагает установить срок в шесть-девять месяцев после лишения статуса.

Чтобы побудить беженцев покинуть страну, швейцарское правительство также рассматривает возможность предоставления финансовой помощи возвращающимся украинцам для начала работы. Форма такой помощи пока обсуждается — она может быть единовременной или постепенной, чтобы стимулировать беженцев не ждать окончания срока выезда. По сообщениям швейцарских СМИ, размер финансовой помощи составит от 1 000 до 4 000 швейцарских франков на человека (около 23 000–92 000 крон) в зависимости от этапов выезда.

В 2022 году Швейцария столкнулась с одной из самых больших волн беженцев за последние десятилетия. Почти 25 000 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища, а около 75 000 беженцев из Украины — с просьбой о предоставлении статуса защиты S. Таким образом, общее число украинцев, ищущих защиты в Швейцарии, достигло, по данным швейцарского правительства, почти 100 000 человек.











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