50 на 50: мнение чехов по поводу украинских беженцев разделилось

«Поддержка украинских беженцев с течением времени почти не уменьшилась, но отношение некоторых из тех, кто выступает против беженцев, становится более выраженным», — показал STEM.





Если в июне с пребыванием беженцев были согласны 56%, то в сентябре — 51%.





«Однако доля тех, кто считает, что украинским беженцам должна быть предоставлена возможность остаться здесь после окончания войны, не уменьшается. Доля тех, кто так думает, по-прежнему составляет около 40%», — говорится в сообщении агентства.





Украинцев считают полезными для общества 27% людей, в то время как 55% говорят, что они могут представлять угрозу. В целом избиратели партий правящей коалиции более благосклонны к беженцам из Украины (80%), в то время как сторонники оппозиции и непарламентских групп в целом не поддерживают пребывание беженцев.





По мнению подавляющего большинства людей (54%), их отношение к беженцам не изменилось, в то время как 42% отмечают ухудшение своего отношения.





Чешское общество остается последовательным в своем отношении к ответственности за развязывание конфликта. По мнению 65% респондентов, в этом виновата Россия.





Исследование также показало, что три четверти (73%) респондентов не считают, что их положение каким-либо образом изменилось в связи с прибытием беженцев, или воспринимают изменения как нейтральные. 25% респондентов ощущают негативное влияние.





«Среди людей, которые категорически не приемлют пребывание украинских беженцев в нашей стране, более половины тех, кто воспринимает негативное влияние их приезда на свою жизнь», — констатируют авторы опроса.





Чаще всего негативное влияние формулировалось из-за недостатка мест в детских садах и школах, уменьшения доступности жилья или роста преступности.





Чаще всего люди воспринимают общение с беженцами нейтрально (38%). О преимущественно положительном опыте заявили 23%, о негативном — 18%. Оставшаяся пятая часть (21%) не имеет личного опыта общения с беженцами.





Опрос проводился в июне и сентябре, в обоих случаях в нем приняли участие более 1000 респондентов.











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