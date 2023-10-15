В Праге развевались палестинские флаги. «Мы не ХАМАС», — говорят демонстранты

Несколько сотен человек пришли на Вацлавскую площадь на демонстрацию против насилия в Израиле и секторе Газа. Они пришли с палестинскими флагами и транспарантами против насилия и за права палестинцев. Организаторы призвали почтить память всех погибших мирных жителей и категорически запретили использовать символику ХАМАС. «Мы не ХАМАС», — прозвучало во вступительной речи.

«Остановите фанатиков с обеих сторон! Прекратите насилие!» — призвала в одном из своих выступлений 92-летняя писательница Ева Урбан, пережившая Холокост. После нападения ХАМАС она временно вернулась в Прагу из Израиля.

Мирная демонстрация, в которой приняли участие около 150 сторонников Палестины, была организована по призыву гражданской инициативы Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě («Не нашим именем! — Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке»).

«На митинге почтили память всех жертв в Израиле и Палестине, независимо от их происхождения. Жертв, подавляющее большинство которых составляют безоружные мирные жители — женщины, дети, мужчины, старики», — заявили организаторы.

Инициатива требует прекращения бомбардировок Газы и отказа чешского правительства от поддержки Израиля в ответных ударах. «Субботняя атака ХАМАС — это нечто ужасное. То, что происходит сейчас в Газе, тоже ужасно», — сказал Махмуд, палестинец в возрасте около 30 лет. Он пришел на демонстрацию, чтобы показать, что палестинцы тоже имеют право голоса.

«Я здесь потому, что западные СМИ плохо освещают происходящее в Израиле и Палестине, необходимо рассказать другую часть истории, особенно о правах гражданского населения. Чешская Республика очень произраильская», — говорит Барбора, чешка.

«Я считаю, что Израиль имеет право и обязан защищать своих граждан от террористов», — говорит Якуб Шваб, который пришел с большим израильским флагом. Министр обороны Яна Чернохова (ODS) также направилась в толпу людей с израильскими флагами.

Пражская мэрия оценила мероприятие как рискованное и направила на место проведения представителей власти, которые должны были разогнать демонстрацию в случае нарушения закона. На Вацлавскую площадь также прибыли десятки полицейских в форме и без, в том числе антиконфликтная группа.

Около 19:00 министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) сообщил собравшимся об окончании демонстрации. В социальной сети X он осудил нападение ХАМАС.

Израиль отвечает массированными авиаударами и обстрелами в секторе Газа на атаки боевиков радикального движения ХАМАС, унесшие в минувшую субботу около 1 400 жизней. По данным агентства Reuters, на многих телах погибших израильтян видны следы пыток. У некоторых были отрублены руки, ноги или головы. Согласно заявлению палестинского Министерства здравоохранения, сделанному в воскресенье, жертвами израильских атак на Газу стали более 2 400 человек. Кроме того, в настоящее время Израиль стягивает войска к границе Газы для проведения крупной наземной операции.