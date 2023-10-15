Полиция эвакуировала Староместскую площадь в Праге

Железную бочку, стоящую под астрономическими часами, заметил патруль пражской полиции в воскресенье вечером. На место происшествия выехали пожарные, полицейские и спасатели. Помимо этой группы, в центр Праги был направлен крупнотоннажный спецавтомобиль Phoenix.

«Мы проводим расследование по факту обнаружения подозрительного предмета. На месте происшествия работает саперная группа», — сообщил вечером пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

После прибытия саперов было принято решение расширить закрытую зону. Несколько сотен человек были вынуждены покинуть Староместскую площадь. Об эвакуации им сообщили полицейские.

Железная бочка находилась на тротуаре перед астрономическими часами, подобные бочки используются, например, для перевозки пива или лимонада. Бочку обыскали саперы, но ничего подозрительного не нашли, и полиция прекратила мероприятия после 23:00.

Все въезды на Староместскую площадь были закрыты, а улица Парижская перекрыта для автомобилей.

В понедельник утром представитель полиции добавил, что сотрудники задержали 22-летнего мужчину, который принес на площадку перед астрономическими часами бочку, принадлежащую одному из близлежащих ресторанов. Полицейские пока расследуют это дело как мелкое правонарушение, но еще не закрыли его.

В этот же день, 15 октября, из-за обнаружения подозрительного предмета возле Испанской синагоги в центре Праги пришлось перекрыть несколько прилегающих улиц. На место происшествия выехала полицейская саперная группа.

«Около 16:00 охранники Испанской синагоги сообщили нам об обнаружении термоса у входа в музей. В целях безопасности полиция оцепила район и вызвала саперов», — сообщил Ян Рыбанский.

Сотрудники полиции вместе с полицейскими перекрыли несколько улиц. Пожарные оказывали помощь саперам. Примерно в 17:40 мероприятия были завершены. Ничего опасного в термосе не было.