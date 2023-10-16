Германия временно вводит контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией

Проверки будут вестись в течение десяти дней, начиная с понедельника, 16 октября. Они могут быть продлены на срок до двух месяцев, говорится в сообщении Министерства внутренних дел. В случае с Австрией объявление о проверках действует еще шесть месяцев, начиная с 12 ноября. Уведомление о проверках требуется в соответствии с так называемым Шенгенским пограничным кодексом.

«Федеральная полиция теперь может использовать весь комплекс мер в виде стационарного и мобильного пограничного контроля гибко и в соответствии с текущей ситуацией. С объявлением о проведении контроля на границах Чехии, Польши и Швейцарии у нас появилась для этого правовая основа», — сказала Фезер. Она отметила, что находится в тесном контакте с коллегами из соседних стран, а также приграничных районов Германии по вопросам проведения контроля. «В то же время для меня особенно важно, чтобы контроль как можно меньше влиял на повседневную жизнь, начиная от работающих за границей и заканчивая торговлей и путешествиями», — добавила она.

В своем заявлении Фезер также отметила, что приняла решение после того, как на прошлой неделе в пятницу в Баварии недалеко от границы с Австрией при бегстве от полиции разбился в ДТП автомобиль контрабандистов с 23 мигрантами, в результате чего погибли семь из них, включая шестилетнего ребенка.

«Действия контрабандистов становятся все более жестокими и беспринципными. Ужасная гибель семи человек, незаконно перевезенных через германо-австрийскую границу в пятницу вечером, глубоко потрясла нас. Сейчас важно принять все возможные меры, чтобы остановить эту чудовищную торговлю человеческими жизнями», — сказала министр.

Меры на границе с Чехией

Саксония, имеющая границу с Польшей, через которую также проходит миграционный маршрут, наиболее тщательно следит за контролем на границе с Чехией. По данным газеты Sächsische Zeitung, саксонское министерство внутренних дел было удивлено заявлением Берлина, поскольку Фезер в течение многих недель отказывалась возобновить стационарные проверки. Представитель МВД Саксонии заявил газете, что Дрезден узнал о проверках в основном из СМИ.

Водителям стоит ожидать проверок на автомагистрали A17, которая в Саксонии соединяется с чешской автомагистралью D8. «Проверки будут проводиться на первой стоянке после туннелей (Эрцгебирге)», — сообщил представитель штаб-квартиры федеральной полиции в Пирне (Саксония).

«Проверки продолжаются, немецкая полиция полностью закрыла автомагистраль в направлении Дрездена, и все транспортные потоки направляются сюда, в зону отдыха. Однако полиция не проверяет каждую машину, а выбирает наугад, в основном это фургоны, грузовики и автобусы», — подтвердил Иво Браниш, редактор чешского телевидения, находившийся на месте событий. Он добавил, что из-за проверок людям приходится рассчитывать на задержки при поездке в Германию.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) сообщил в социальной сети X, что проверки будут носить случайный характер, подобно тому, как Чехия осуществляет контрольна границе со Словакией.

«Цель (проверок) — как и в нашей стране — эффективная борьба с контрабандистами. Это еще одно доказательство того, что Европа нуждается в работоспособном общем решении для защиты своих внешних границ», — написал Ракушкан.

Премьер-министр Фиала заявил, что Чехия готова к введению проверок на границе с Германией. В эфире Чешского радио он подчеркнул, что это не является мерой против Чехии. Говоря об аналогичных шагах на чешско-словацкой границе, он отметил, что ни он сам, ни чешское правительство не принимают подобные решения с радостью. По его словам, «был проведен ряд переговоров с Германией».

До сих пор Фезер отказывалась от расширения стационарных проверок, называя такие меры крайним средством. Теперь же, как сообщает Welt.de, после долгих колебаний правительство Германии решило расширить участки со стационарным пограничным контролем, в том числе и в условиях конфликта между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС. Полиция опасается, что вместе с мигрантами в Германию могут попасть террористы.

С января по конец сентября за предоставлением убежища в Германии обратилось более 233 000 человек, и критики говорят, что, если не вмешаться, к концу года их может быть уже 400 000. В последние месяцы проблемой стала не только австрийская, но и чешская, польская и швейцарская границы. В этом году полиция уже зафиксировала около 98 000 случаев нелегального въезда в Германию, тогда как в прошлом году их было 92 000.