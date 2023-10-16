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ФОТО: в Оломоуце столкнулись поезд и грузовик. На месте происшествия начался пожар

Новости 420on
17 октября 2023
09:46
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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Белидле в Оломоуцком крае. На месте происшествия работают пожарные. По первой информации, пострадали три человека.
Авария произошла около 8:20 на улице Дивишова. На месте происшествия, помимо медиков, работают пожарные и полицейские.

Подробности пока неизвестны. На фотографиях в социальных сетях видно, что грузовик зажат между вагонами пассажирского поезда и из него вырывается пламя.

«На месте пожара работают семь пожарных расчетов. По моим данным, спасать из поезда никого не пришлось, пострадали три человека», — сообщила пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.

«В связи со столкновением грузового автомобиля с поездом и последующим пожаром движение поездов в Оломоуце остановлено», — сообщила администрация Чешских железных дорог.

Сервер дорожной информации сообщает, что осложнения в движении будут наблюдаться в течение всего утра.
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