ФОТО: в Оломоуце столкнулись поезд и грузовик. На месте происшествия начался пожар





Подробности пока неизвестны. На фотографиях в социальных сетях видно, что грузовик зажат между вагонами пассажирского поезда и из него вырывается пламя.

Авария произошла около 8:20 на улице Дивишова. На месте происшествия, помимо медиков, работают пожарные и полицейские.Подробности пока неизвестны. На фотографиях в социальных сетях видно, что грузовик зажат между вагонами пассажирского поезда и из него вырывается пламя.









«На месте пожара работают семь пожарных расчетов. По моим данным, спасать из поезда никого не пришлось, пострадали три человека», — сообщила пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.





«В связи со столкновением грузового автомобиля с поездом и последующим пожаром движение поездов в Оломоуце остановлено», — сообщила администрация Чешских железных дорог.



