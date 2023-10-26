Жительница Праги отправила мошенникам 8,5 миллиона крон

По данным пражской полиции, к 57-летней женщине обратился трейдер под псевдонимом Jack London в мобильном приложении Tandem, которое используется для обучения английскому языку.

Затем они перешли на общение в приложении WhatsApp. Там мошенник убедил женщину вложить деньги в криптовалюту Kadena.

«В результате доверчивая женщина в течение двух месяцев совершила в общей сложности шесть платежей на общую сумму более 2,5 млн крон. В тот момент, когда она хотела вывести деньги, она получила сообщение от приложения о блокировке своего счета», — заявил представитель полиции Рихард Хрдина.

Счет обещали разблокировать, когда женщина заплатит налог с полученной прибыли. Поэтому женщина отправляла все новые и новые платежи. Затем она узнала, что через 10 дней счет будет закрыт и она потеряет все свои деньги.

«В общей сложности речь шла о более чем 8,5 млн крон», — говорит Хрдина.

После этого женщина обратилась в полицию, которая ведет дело по подозрению в мошенничестве. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.