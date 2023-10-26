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Жительница Праги отправила мошенникам 8,5 миллиона крон

Новости 420on
26 октября 2023
13:30
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Полиция расследует аферу, связанную с одной из самых крупных сумм, которую мошенникам удалось получить на сегодняшний день. Жительнице Праги обещали приумножить сбережения с помощью криптовалюты, но в итоге она потеряла 8,5 млн крон.
 
По данным пражской полиции, к 57-летней женщине обратился трейдер под псевдонимом Jack London в мобильном приложении Tandem, которое используется для обучения английскому языку. 
 
Затем они перешли на общение в приложении WhatsApp. Там мошенник убедил женщину вложить деньги в криптовалюту Kadena. 
 
«В результате доверчивая женщина в течение двух месяцев совершила в общей сложности шесть платежей на общую сумму более 2,5 млн крон. В тот момент, когда она хотела вывести деньги, она получила сообщение от приложения о блокировке своего счета», — заявил представитель полиции Рихард Хрдина. 
 
Счет обещали разблокировать, когда женщина заплатит налог с полученной прибыли. Поэтому женщина отправляла все новые и новые платежи. Затем она узнала, что через 10 дней счет будет закрыт и она потеряет все свои деньги. 
 
«В общей сложности речь шла о более чем 8,5 млн крон», — говорит Хрдина. 
 
После этого женщина обратилась в полицию, которая ведет дело по подозрению в мошенничестве. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы. 
мошенничество полиция Прага Чехия криптовалюта
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