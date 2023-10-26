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В Праге появятся мультимодальные контейнеры для мусора

Новости 420on
26 октября 2023
23:00
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К концу года контейнеры для пластика в Праге станут мультимодальными. В них можно будет выбрасывать и картонные коробки из-под напитков.
 
Картонная упаковка, например пакеты из-под молока или сока, которые люди раньше выбрасывали в черные контейнеры с оранжевыми крышками, теперь попадают в желтые контейнеры для пластика. Так называемый мультимодальный сбор, то есть сочетание различных типов отходов, теперь возможен примерно в трети из 7 800 желтых контейнеров. На них также размещается информация о новых возможностях. 
 
«В те, что на улицах, выбрасывается пластик и тетрапак, а в те, что в многоквартирных домах или рядом с домами, можно сдавать и металлы», — говорит Александр Комарницкий, пресс-секретарь компании Pražské služby. 
 
К концу года на улицах Праги не должно остаться ни одного контейнера, предназначенного исключительно для тетрапака. Это упростит сортировку, а пражские службы сэкономят около 20 млн крон в год. 
 
Иначе обстоит дело с контейнерами для сортировки металлических отходов. «Серые» контейнеры для металла останутся, и их количество увеличится. «Мы будем продолжать собирать металлическую упаковку отдельно от уличного мусора. Жители к этому привыкли, и наша статистика это подтверждает», — добавляет Александр Комарницкий. 
 
Отходы из объединенных контейнеров затем перерабатываются на сортировочной линии в Краштянах под Прагой. Там же можно отсортировать пластиковые отходы, чтобы продать их компаниям, которые используют их для производства не только другой пластиковой упаковки или бутылок, но и текстиля, садовой мебели или строительных деталей. 
Чехия мусор Прага
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